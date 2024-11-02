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俄羅斯及北韓外長會談 重申履行戰略夥伴關係條約

中央社／ 平壤2日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩6月簽署全面戰略夥伴關係條約，其中部分內容提到，締約方之一遭到侵略時，必須互相提供軍事和其他援助。圖為北韓領導人金正恩（左）2023年訪問海參崴，與普亭見面。圖／美聯社
俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩6月簽署全面戰略夥伴關係條約，其中部分內容提到，締約方之一遭到侵略時，必須互相提供軍事和其他援助。圖為北韓領導人金正恩（左）2023年訪問海參崴，與普亭見面。圖／美聯社

北韓中央通信社今天報導，北韓與俄羅斯兩國外長昨天會談重申，會致力履行雙邊領導人今年6月達成的全面戰略夥伴關係條約。

路透社報導，北韓外務相崔善姬和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在俄國首都莫斯科會談之際，各界對於北韓參與俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的擔憂日漸加深。

北大西洋公約組織（NATO）近日加入南韓、美國及烏克蘭政府的行列，確認北韓已經派遣軍隊至俄羅斯境內，還提到北韓軍部署到接壤烏克蘭的俄國庫斯克州（Kursk）。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩6月簽署全面戰略夥伴關係條約，其中部分內容提到，締約方之一遭到侵略時，必須互相提供軍事和其他援助。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 普亭 烏克蘭 金正恩

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