北韓出兵援俄 中國學者稱北京尷尬且擔心

北韓出兵援助俄羅斯，北京的角色受到關注，中國學者直言，北韓派兵援俄讓中國「尷尬」，而中國「能做的甚微」，因為俄國與北韓不會接受中國的勸誡，中國也會擔心與兩國關係因此受損。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前表示，美方認為北韓1萬名士兵已抵達俄羅斯，其中高達8000人已部署鄰近烏克蘭的庫斯克（Kursk）地區，「我們尚未見到這些部隊部署對抗烏軍，預計未來幾天將會發生」。

面對北韓在俄烏戰爭出兵援助俄羅斯一事，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒近日接受新加坡聯合早報訪問時分析，俄朝（北韓）兩國實際上已形成軍事結盟關係，北韓已提供大量武器彈藥給俄羅斯，俄朝確實也想拉攏中國一起重建三方軍事合作。

朱鋒表示，但中國不會介入俄朝軍事結盟，中國的戰略選擇是成為世界秩序與和平合作的參與者。

朱鋒同時指出，讓中國尷尬的是，北韓派兵援俄反而進一步深化美國、日本與韓國的安全合作，這個三方安全合作還會在台灣議題和南海問題頻頻向中國施壓。

朱鋒強調，「如果要中國主動做些什麼緩和局面，首先就要降低中國今天面臨的尷尬局面。美國能不能在半島事務問題，中亞地區安全問題，台灣問題和南海問題上，更多地理解和尊重中國的主張和立場？」

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘則研判，朝俄大概不會接受中國的相關勸誡，而同時中國也擔心與朝俄關係受損，所以實質上中國能做的甚微。

時殷弘並分析，「自2018年3月金正恩以朝鮮（北韓）領導人身分首次訪問中國，美國與其盟國就未真正向中國施壓，要求約束朝鮮，因為也達不到實質效果，所以中國在面對朝俄時，有一定程度的困難」。

據中國和北韓於1961年簽署的「中朝友好合作互助條約」，當其中一方遭受他國攻擊時，另一方需採取包括軍事和其他措施進行援助。外界關切一旦北韓出兵援助俄羅斯，中國會否被迫捲入。

朱鋒分析，首先中國不願回到1950年代，所以中國的基本立場是不會派兵，也不會介入戰爭；其次，即使有上述條約，中國也極力將「所謂的軍事同盟條款，儘可能邊緣化、消失化」。

對於北韓出兵援助俄羅斯，中國外交部發言人林劍昨天在例行記者會回應媒體表示，「朝俄是兩個獨立主權國家，如何發展雙邊關係是他們自己的事。中方不掌握朝俄雙邊交往合作的具體情況」。