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澤倫斯基促盟友停止隔岸觀火 因應北韓出兵援俄

中央社／ 基輔1日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲盟友停止「袖手旁觀」，在北韓軍人開始與烏克蘭作戰之前，採取行動解決北韓軍人部署在俄羅斯的問題。

路透社報導，澤倫斯基在上傳於通訊軟體Telegram的影片中說，北韓在軍事能力、飛彈部署與武器生產方面取得進展，「不幸的是，他們現在將學習現代戰爭」。

他說：「數以千計的首批北韓軍人已經接近烏克蘭邊界。烏克蘭人在對抗他們時將被迫保衛自己。而全球將再度旁觀。」

澤倫斯基說，烏克蘭已確定北韓軍人派駐於俄羅斯的每一個位置。但他說，西方盟友尚未提供打擊他們所需的遠程武器。

他說，美國、英國與德國沒有提供這類必要的遠程能力，反而只是隔岸觀火。

「全球真正希望俄烏戰爭不要擴大的每一個人…絕對不能袖手旁觀。他們必須採取行動。在談到無法接受戰爭升級與擴大時，大家必須言行一致。」

這段3分鐘影片穿插著澤倫斯基的評論，以及北韓士兵與飛彈發射的畫面，還有俄烏戰爭和聯合國的影像。

在這段影片發布之前，澤倫斯基昨天接受南韓「韓國放送公社」（KBS）電視台訪問時，批評所謂盟友對俄羅斯部署北韓軍人的「零」回應。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天說，目前有1萬名北韓軍人在俄羅斯，其中多達8000人派駐在南部庫斯克（Kursk）地區；烏克蘭部隊今年8月大舉攻入這個地區。

北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui）今天對俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說，北韓將支持俄羅斯，直到在俄烏戰爭取得勝利。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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