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北韓派部隊助俄侵略 美再增4.25億美元軍備援烏

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國今天宣布，將新增4.25億美元軍援給烏克蘭，此前1天，華府表示數以千計北韓部隊正準備進駐對抗烏軍。

法新社報導，美國國防部聲明指出，這項軍援「將提供烏克蘭更多戰力以應付其最急切所需，包括防空攔截裝備、火箭系統和火砲彈藥、裝甲車和反坦克武器等」。

根據聲明，這項軍援方案將取自美國庫存，還包括空對地彈藥、醫療器材、爆破彈藥和備件。

聲明指出，「美國將持續供應…以因應烏克蘭亟需的作戰需求，並防衛俄羅斯侵略。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，美方認為北韓10000名部隊已抵達俄羅斯，高達8000人已部署鄰近烏克蘭的庫斯克（Kursk）地區。

布林肯在記者會中說：「我們尚未見到這些部隊部署對抗烏軍，預計未來幾天將會發生。」

美國一直是烏克蘭的主要軍事援助者，自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，承諾提供烏克蘭逾600億美元武器、彈藥和其他安全援助。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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