布林肯：8千北韓軍將投入俄前線

紐約時報十月卅一日報導，美國政府評估，中國大陸對俄羅斯與北韓間迅速加強的安全夥伴關係感到不安。美國官員近幾日持續與中國外交官對話，希望進一步激起中國對北韓軍隊部署俄烏戰場的質疑，阻止北韓為俄羅斯打仗。

美國國務卿布林肯十月卅一日在華府的美國與南韓二加二會議後記者會指稱，八千名北韓軍人已到俄烏邊境的俄國庫斯克州，並準備在未來幾天加入作戰。

美持續向中表達擔憂

紐時報導說，美國高官說，美國國務院最近已直接向中國官員提出北韓派兵前往俄烏戰場的問題。美中上次對話是十月廿九日，美國副國務卿坎伯、國務院亞太事務助卿康達和歐洲與歐亞事務助卿歐布萊恩均在中國駐美大使謝鋒的華府官邸與中方外交官商討數小時。

布林肯同日也與烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克對話，談到美中等國進行中的外交努力。白宮國安顧問蘇利文則敦促美國相關機構向中國轉達擔憂並強調北韓參戰的潛在後果。

多數北韓部隊抵戰場

布林肯說，八千名北韓軍人已在庫斯克州；美國國防部長奧斯丁也在前述記者會透露，美方評估俄軍已訓練這批北韓部隊從事砲兵、無人機與基本的步兵作戰。華府此前評估約一萬名北韓軍人前往俄國，因此這意味著多數北韓部隊已到。

奧斯丁還說，俄國總統普亭已提供俄軍的制服及裝備給這些北韓軍人，這一切跡象強烈表明，莫斯科計畫在烏俄戰爭中派這些外國部隊到前線作戰。

俄朝合作亦對中不利

中國是北韓長期盟友及其最強大的軍、經夥伴，俄國與北韓合作則代表莫斯科對平壤影響力大增。中國也不希望北韓介入俄烏戰爭，這會使歐洲更涉入東亞安全議題。美國希望中國至少能將相關訊息轉達給北韓領袖金正恩，或設法讓他限縮或停止部署行動。

紐時報導稱，其實在北韓軍隊前述部署的消息傳出前，布林肯就曾向中共中央政治局委員兼中國外長王毅當面提到北韓與俄國不斷發展的夥伴關係。

美國國務院發言人米勒十月卅日表示，美國持續直接與中國對話，以「表明我們認為此事應引起中國及該地區其他國家的擔憂」。

國際危機組織高級顧問韋恩提到，美國目標將是「強調北京可能的擔憂，即北京或許高估自己對莫斯科與平壤的影響力。不穩定的情勢一旦擴大，歐亞都將深受影響」。

俄外長拉夫羅夫（中）和北韓外長崔善姬（左）昨在俄羅斯一場揭幕儀式上會面。（歐新社）

訪俄的北韓外長崔善姬一日則在和俄國外長拉夫羅夫會談後說，北韓將跟俄國站在一起，直到俄方打贏俄烏戰爭。