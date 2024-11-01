澤倫斯基怒轟「北韓軍入俄」盟邦零反應 對陸方沉默感到驚訝

烏克蘭總統澤倫斯基在10月31日公開的南韓媒體獨家專訪中，猛烈批評了盟邦對俄羅斯部署北韓部隊的反應為「零」，並指微弱的回應將鼓勵俄羅斯總統普亭增加朝軍的分遣隊。

路透報導，澤倫斯基接受南韓的韓國廣播公司（KBS）獨家訪問時表示，他相信莫斯科已經設法同意平壤派出工兵部隊和「大批平民」在俄羅斯的軍工廠工作。他說，「普亭正在確認西方的回應，而我相信，在所有這些回應後，普亭將決定與增加分遣隊。現今的反應是什麼都沒有，就是零」。

澤倫斯基還表示，他對中國大陸在俄羅斯部署朝軍上的「沉默」感到驚訝。

根據報導，澤倫斯基稱烏克蘭掌握「明確的資訊」，俄羅斯已經通過情報管道，直接向西方證實了北韓人民軍的部署，「俄羅斯聯邦與西方討論了這個問題，並且證實，是的，有來自北韓的軍人將跟烏克蘭作戰」。

根據KBS網站上傳的報導，澤倫斯基也就圍繞著最近朝軍入俄的各種「謠言」發表了官方說法。有關CNN報導部分北韓軍隊已經越過俄烏邊境，澤倫斯基證實不是事實，「到目前為止，北韓軍隊沒有參與作戰，他們正在準備參加庫斯克的作戰」。

澤倫斯基同時澄清，最近烏軍與朝軍在首場遭遇交火，導致了朝軍傷亡的報導也不是事實，但他表示，雙方衝突很快會變成現實。澤倫斯基告訴KBS記者，「還沒，但這個問題看來有可能在幾天內發生，而不是幾個月」。

路透指出，俄軍幾個月來一直在烏克蘭東部緩慢推進，而烏軍火力不足，人力也處於劣勢，難以找到阻止的方法。澤倫斯基言論的直接語氣顯示，隨著11月5日的美國總統大選倒數計時，烏克蘭人對西方在對俄戰爭關鍵時刻的支持程度感到越來越沮喪。