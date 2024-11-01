北韓將參與俄烏戰事 美籲中國出手阻止

美聯社週五（11月1日）引述匿名的美國國務院官員消息指，週二（10月29日）有3位美國高階外交官在華府會見了中國駐美大使謝鋒，向他強調美方對於北韓派兵赴俄羅斯的憂慮，並呼籲中國運用其對北韓的影響力，嘗試阻止北韓跟俄國的合作。消息人士並未透露中方的回應。

與謝鋒會晤的3位美國外交官，分別是美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）、負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink，又譯克萊滕布林克）、負責歐洲事務的助理國務卿奧布萊恩（ James O’Brien）。

30日，中國外交部發言人林劍被問及北韓再度試射洲際彈道飛彈，以及北韓派兵至俄國等事件。林劍的回應不脫過去的外交辭令，並未提出中國接下來對此將採取何種行動。

林劍僅稱，中方「始終認為維護半島和平穩定、推動半島問題政治解決過程符合各方共同利益，希望各方為此努力」。

美國與烏克蘭質疑中國

近期美國與烏克蘭陸續公布情資指北韓士兵已抵達俄羅斯境內。週四（31日），美國駐聯合國大使伍德（Robert Wood）在安理會上質疑道：「我想非常有禮貌地向俄國的同僚提出一個問題：請問俄國還是堅稱現在沒有北韓軍隊在俄國嗎？」

據路透社報導，俄方代表當時在會議上沒有直接回應。法新社則指出，伍德警告說如果北韓士兵真的進入烏克蘭，「回去的時候就是裹在屍袋裡」。

美國估計，現在約有1萬名北韓士兵在俄羅斯境內，其中8000人在俄國庫爾斯克（Kursk）地區。最近一段時間以來，俄國沒有否認、也未直接證實北韓軍隊赴俄；北韓一開始否認，但之後開始為此辯解，聲稱若真的有派兵赴俄，也符合國際法。美國、英國、韓國、烏克蘭都指控俄國違反聯合國對北韓的制裁規範。

31日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在首爾出訪期間，與韓國舉行了2+2會談，商討北韓問題。布林肯說，北韓士兵未來幾天內就會正式加入俄烏戰爭。

美方稱，俄羅斯對北韓軍人的訓練包含砲彈、無人機和基本步兵作戰，這代表他們「完全有打算」要派他們到前線打仗。一旦此事成真，北韓士兵就會成為烏克蘭的合法軍事打擊對象。

布林肯表示，對於俄國可能在協助北韓提高軍事實力一事，中國應該要跟美國一樣擔心，因為這會破壞亞洲局勢穩定。

布林肯證實美國官員這週曾跟中國進行了「有力的談話」，且美國和韓國都認為中國應該做得更多。「他們（中方）清楚知道我們的憂慮，而我們的期望是，他們可以同時運用言詞和行動，發揮自身影響力，努力遏制這些活動。」

奧斯汀說，中國「這時候應該向俄國提出困難的問題，問他們是不是打算透過這種行為擴大這場戰事」。

烏克蘭總統澤倫斯基30日接受韓國放送公社（KBS）專訪，譴責歐美盟友對於北韓派兵赴俄一事的「零反應」和無所作為。面對中國的沉默，澤倫斯基也表示「很訝異」。

「我沒辦法說中國是站在我們這邊的，但若要扮演保障區域安全的角色，這樣的沉默令人震驚。」

為什麼中國不積極表態？

中國駐美大使館發言人劉鵬宇透過聲明表示，中國對烏克蘭危機的立場一貫且清晰，那就是致力於和談與政治解決，希望就此繼續發揮「建設性的功用」。

美聯社引述中國人民大學國際關係學者時殷弘觀點，認為北韓跟俄羅斯的夥伴關係，跟中國希望韓半島和平的目標背道而馳。他指出，北京「明白局勢的複雜與危險」，但之所以尚未對兩國的防務合作協議公開表態，「代表中國強烈反對此事」。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）本週曾主辦會議討論北韓與俄國的合作。討論會上，美國喬治城大學的中國問題專家偉德寧（Dennis Wilder）指出，從北京角度來看中方必須找到平衡，一方面支持俄國，但一方面又不能激怒西方。

偉德寧認為，中國國家主席習近平可能會「為了自己的利益，無視這整件事」：習近平跟俄國總統普丁有私人情誼，因此不願看到普丁失敗；與此同時，在中國經濟成長衰弱之際，習近平不能讓歐美國家生氣。

CSIS的韓國研究主任車維德（Victor Cha）則認為，中國「可能有一點惱怒，有一點恐慌，又有一點不知所措」。目前不清楚北京是否事先被告知北韓的行動；此外，眼看俄國對北韓的影響力增加，可能也讓中國發愁。

不過，遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超認為，美國不該期望中國去管北韓。「並不是說就是由中國管理北韓，美國管理韓國……我希望美國政府能夠理解中國的立場。」呂超主張，派兵是俄國和北韓之間的事情，而中國的態度沒有改變，一貫主張不升級局勢。

（綜合報導）

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