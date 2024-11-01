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美防長：北韓軍人已換上俄軍服

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
烏克蘭的「戰略傳播與資訊安全中心」（CSCIS）上周發布影片，指此為北韓軍人於俄羅斯領取裝備畫面。（視頻截圖）
烏克蘭的「戰略傳播與資訊安全中心」（CSCIS）上周發布影片，指此為北韓軍人於俄羅斯領取裝備畫面。（視頻截圖）

美國國防部長奧斯丁十月卅日表示，北韓派到俄羅斯的部隊已換上俄軍軍服及配備俄軍裝備，開赴與烏克蘭接壤的邊境前線，先遣部隊已到達俄國庫斯克地區。他表示，俄羅斯「很有可能」將使用這些北韓部隊作戰，他警告這是危險且破壞穩定的事態發展。

奧斯丁形容，俄羅斯利用北韓部隊增強庫斯克防禦，表明俄國在兩年多的戰爭中，遭受的損失已大大削弱其軍事實力。

奧斯丁在五角大廈與南韓國防部長金龍顯舉行第五十六次美韓安保會議後，在聯合記者會上表示，正密切關注俄羅斯與北韓前所未有的軍事合作水平，重申美方將與盟友合作，阻止北韓軍方協助俄羅斯攻打烏克蘭。

金龍顯說，北韓很有可能藉著派兵要求俄羅斯轉讓尖端軍事技術，包括戰術核武、洲際彈道導彈等，但這只會導致朝鮮半島安全威脅升級。

兩人同時要求北韓從俄羅斯撤走軍隊。雙方會後聯合公報表示，美韓同盟是朝鮮半島及周邊地區和平、穩定與繁榮的基石，也重申維護台灣海峽和平穩定重要性。

美韓兩國防長今次會議，應對北韓派兵援俄是會議焦點之一，五角大廈在會議後發聲明，重申美方堅定與南韓合作提升延伸威懾力，深化相關合作，包括展開大規模軍演。

奧斯丁與金龍顯將於卅一日聯同美國國務卿布林肯及南韓外長趙兌烈舉行二加二會議，進一步商討美韓外交及國防合作。

美國估計，目前約有一萬名北韓部隊駐在俄羅斯，其中三千多人已前往俄羅斯西部戰區。

烏克蘭一名匿名官員指出，北韓部隊目前駐紮在距離烏俄邊境五十公里處，但他拒絕詳細說明。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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