澤連斯基抱怨美國不守秘密、不兌現承諾

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基證實，他不久前向華盛頓提出的烏克蘭"勝利計劃"未公開的部分中，包括請求美國提供戰斧巡航導彈。

"這是烏克蘭與白宮之間的一個秘密訊息，"澤連斯基周三（10月30日）在冰島首都雷克雅未克訪問期間對媒體表示。此前《紐約時報》報道，"勝利計劃"保密附件中包含烏克蘭領導人向西方伙伴索要戰斧導彈的內容，但被美國方面拒絕。

澤連斯基對事情被媒體披露表示失望："讓人該怎麼理解這一報道呢？這意味著，伙伴之間不再有有彼此保密的信息。"他補充說，即便烏克蘭從美國獲得戰斧一類的中程導彈，也只是一個"防御性措施"。

"勝利計劃"未公開的密件

兩周前澤連斯基公布了烏克蘭方面設想的結束俄羅斯侵略戰爭的五點計劃。之前澤連斯基已向白宮介紹了這一計劃，包括附加的秘密部分內容。計劃的五大重點包括立即無條件邀請烏克蘭加入北約、強化烏克蘭防御能力等。

《紐約時報》報道稱，多名不願公開姓名的美國官員告訴該報，"勝利計劃"中一項保密內容是澤連斯基要求獲得包括"戰斧"導彈在內的"一攬子非核威懾"武器。

報道稱，澤連斯基的"勝利計劃"在美國和其他西方國家得到的反應冷淡，多數只有矜持的口頭支持。而且還有美國官員私下對該計劃表達了不滿，稱其不切實際。美國官員還表示，烏克蘭也沒有向華盛頓提出令人信服的關於如何使用遠程武器的論據。

戰斧巡航導彈的最大射程可達2400公裡，理論上可以從烏克蘭境內達到包括聖彼得堡、莫斯科和葉卡捷琳堡在內俄羅斯的大城市。

軍援僅兌現一成

澤連斯基在雷克雅未克還對媒體記者稱，今年初美國國會批准的對烏克蘭軍援中，迄今只有10%到位。"你在做自己的工作，你指望儲備力量、特種旅，指望這些（新的）裝備，"澤連斯基說："但如果你只拿到協商好的一攬子計劃的10%，這可不是鬧著玩的。"

今年4月，美國國會在反復拖延數月後才批准了價值610億美元的對烏軍事援助一攬子計劃。

澤連斯基補充說，武器供應的滯緩並非資金問題。"總是因官僚程序或物流、理念或懷疑的問題……（決定）這個會給你，那個-——不會。"

（路透社、德新社）

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