快訊

不要命！竹北數十居民肉身與颱風「拔河」 20層樓高陽台連人險被吹飛

影／康芮狂風大作！長庚警衛「肉身護牆」被吹飛摔地 驚險過程全拍下

俄羅斯空襲烏克蘭哈爾科夫市 至少造成1死29傷

中央社／ 基輔31日綜合外電報導
俄羅斯軍隊空襲烏克蘭第2大城哈爾科夫市一棟建築，導致1位孩童喪命。 法新社
俄羅斯軍隊空襲烏克蘭第2大城哈爾科夫市一棟建築，導致1位孩童喪命。 法新社

烏克蘭當局指出，俄羅斯軍隊昨天動用炸彈空襲烏克蘭第2大城哈爾科夫市一棟建築，導致1位孩童喪命，還有至少29人受傷，且該建築部分倒塌的瓦礫堆下可能還有更多死傷者。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）表示，一枚導向航空炸彈擊中哈爾科夫市（Kharkiv）一棟建築物，這是俄軍廣泛使用的一種威力強大武器。

烏克蘭東北部哈爾科夫州州長西涅古波夫（OlegSynegubov）提供的最新數據顯示，這次空襲造成1位孩童殞命，還有至少29人受傷。

西涅古波夫說道，死者是一名11歲男孩，他也提到，「可能還有更多民眾被壓在建築的瓦礫堆下」。

哈爾科夫市距離俄羅斯邊界大約只有30公里，在超過2年8個月的俄烏戰爭中，當地一直受到俄軍空襲。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

北韓派兵援俄後 兩國外長將在莫斯戰略會談

烏克蘭：俄軍連夜空襲釀死傷 哈爾科夫「蘇聯第一座摩天大樓」被毀

扯後腿？北韓派兵赴俄被嫌棄「該死」 俄軍私下對話音檔曝光

烏克蘭指控北韓派兵援俄 澤倫斯基籲夥伴國強烈反應

相關新聞

俄羅斯空襲烏克蘭哈爾科夫市 至少造成1死29傷

烏克蘭當局指出，俄羅斯軍隊昨天動用炸彈空襲烏克蘭第2大城哈爾科夫市一棟建築，導致1位孩童喪命，還有至少29人受傷，且該建...

北韓派兵援俄後 兩國外長將在莫斯戰略會談

北韓派兵援俄羅斯之後，俄國當局30日表示，北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui）將在莫斯科與俄國外交部長拉夫羅夫...

美新一波制裁「援俄侵烏」400實體、個人列名單

美國財政部及國務院30日宣布實施新一波制裁，針對來自十多國近400個實體及個人，原因在他們援助俄羅斯繼續對烏克蘭作戰下去...

北韓烏克蘭參戰 中國反應慢半拍

北韓萬餘士兵赴俄烏前線參戰一事，現在已經獲得俄朝雙方證實，北約盟國已威脅要予以強烈反擊，夾在其中最尷尬的是中國，不知道如...

北韓才出兵援俄 俄副外長見王毅

正值俄烏戰爭敏感時刻，俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）卅日來到北京會見大陸外交部長王毅。俄通社報...

北韓精銳部隊傳赴俄抗烏 脫北軍人：他們將感光榮但恐喪命

美聯社30日報導，數以千計年輕北韓軍人被送往俄羅斯，據信是為了幫助對抗烏克蘭。這些軍人雖有許多是北韓特種部隊精銳，但有推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。