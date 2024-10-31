俄羅斯空襲烏克蘭哈爾科夫市 至少造成1死29傷
烏克蘭當局指出，俄羅斯軍隊昨天動用炸彈空襲烏克蘭第2大城哈爾科夫市一棟建築，導致1位孩童喪命，還有至少29人受傷，且該建築部分倒塌的瓦礫堆下可能還有更多死傷者。
法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）表示，一枚導向航空炸彈擊中哈爾科夫市（Kharkiv）一棟建築物，這是俄軍廣泛使用的一種威力強大武器。
烏克蘭東北部哈爾科夫州州長西涅古波夫（OlegSynegubov）提供的最新數據顯示，這次空襲造成1位孩童殞命，還有至少29人受傷。
西涅古波夫說道，死者是一名11歲男孩，他也提到，「可能還有更多民眾被壓在建築的瓦礫堆下」。
哈爾科夫市距離俄羅斯邊界大約只有30公里，在超過2年8個月的俄烏戰爭中，當地一直受到俄軍空襲。
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