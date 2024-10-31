美防長：北韓部隊穿著俄軍制服 正朝烏克蘭邁進
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，北韓部隊穿著俄羅斯軍方制服，而且攜帶俄國裝備，正朝烏克蘭邁進。
美聯社及美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，奧斯汀今天在華府與南韓國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）召開聯合記者會。
據報導，奧斯汀指出，俄羅斯在戰鬥中運用北韓部隊的「可能性相當高」。他還說，官員們正積極討論如何應對北韓軍隊的部署。
媒體問及這是否會促使其它國家更直接參與俄烏衝突，奧斯汀承認這可能「鼓勵其它國家採取行動」，但未進一步闡明細節。
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