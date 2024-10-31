北韓才出兵援俄 俄副外長見王毅

正值俄烏戰爭敏感時刻，俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）卅日來到北京會見大陸外交部長王毅。俄通社報導，魯登科此訪議程以雙邊關係問題為基礎；大陸外交部則指出，王毅和魯登科會見時，有就烏俄戰爭等交換意見。

美國國防部日前證實，北韓共派遣了約一萬名士兵赴俄羅斯遠東地區進行訓練，並可能在未來幾周增強俄羅斯在烏克蘭附近的軍隊。美國已就此向北京當局表達了美方的關注。

此外，據俄羅斯總統網站消息，俄羅斯總統普亭廿九日透過視訊連線觀看戰略威懾力量演訓並發表講話。普亭表示，使用核武器是俄國確保國家安全的「極其特殊的最後措施」。俄國防部長別洛烏索夫廿九日則通報稱，俄戰略威懾力量與陸海空部隊的人員及裝備當天進行演訓，並實際發射了彈道飛彈和巡弋飛彈，所有飛彈均擊中目標。

俄羅斯當前情勢讓魯登科的北京行備受關注。

據俄通社報導，王毅指出喀山金磚峰會的特殊意義，認為峰會保持金磚國家的上升勢頭，有助於全球南方的團結和力量增長。王毅強調，中俄雙方在最近的接觸中達成新的重要合作協議；魯登科則指出俄中關係處於高水平，並強調兩國領導人之間的密切接觸對雙邊關係的重要性。

大陸外交部卅日下午發布雙方會見的新聞稿，王毅在會談中表示，中俄是全面戰略協作夥伴，兩國關係發展不受國際風雲變幻影響左右，不針對第三方也不受第三方干擾。雙方要共同努力，統籌協調好各領域合作和各層級交往。

魯登科稱，俄中關係發展迅速，處於歷史最好時期。元首外交為兩國關係發展奠定良好基礎，兩國元首不久前在喀山再次會晤，達成重要共識，俄方願同中方一起落實兩國元首做出的部署，密切高層交往，強化務實合作，繼續就國際地區事務保持協調。

在卅日下午舉行的大陸外交部例行記者會上，路透記者詢問魯登科與王毅會見情形，包括雙方是否討論或打算討論北韓軍隊參加俄烏衝突，大陸外交部發言人林劍僅回應稱，「關於烏克蘭危機，中方的立場是一貫的」。隨後法新社再次追問北韓向俄羅斯派軍等議題，林劍也未做出具體回應。