北韓精銳部隊傳赴俄抗烏 脫北軍人：他們將感光榮但恐喪命

美聯社30日報導，數以千計年輕北韓軍人被送往俄羅斯，據信是為了幫助對抗烏克蘭。這些軍人雖有許多是北韓特種部隊精銳，但有推測認為他們沒有作戰經驗、對當地地形不熟，而且很可能被送往最凶險的戰地，恐怕將命喪沙場。

但在北韓人的眼中，這些赴俄軍人可能不像外界想像的悲慘。「脫北」的前北韓軍人認為，他們可能認為此行值得自豪，也是大賺一筆的難得機會。他們也可能是首次到訪外國，並能為故鄉家人贏得更好的待遇。

2007年落腳南韓的北韓特種作戰部隊精銳「暴風軍團」前成員李雄吉（譯音，Lee Woong-gil）說，赴俄北韓軍人「太年輕，不會知道這具體代表什麼。他們只覺得在眾多北韓軍人裡，被選上前往俄國是項榮譽」，不過「大多數很可能無法活著回家」。

五角大廈已說，北韓已派遣約1萬名軍人赴俄，很可能在未來幾周與烏克蘭作戰。北約秘書長呂特28日說，若干北韓軍事單位已到達俄國西南邊境庫斯克（Kursk）地區；該地正疲於應對烏軍入侵。

對於北韓領袖金正恩，大量北韓軍人死傷將是重大政治打擊。但專家說，金正恩可能覺得加入俄國抗烏，是獲取亟需的外匯和俄羅斯安全支持的方式。

前北韓中尉、首爾智庫世界朝鮮問題研究所所長安燦一（Ahn Chan-il，譯音）說，金正恩正在豪賭。若傷亡不多，他某種程度上會得到他想要的；但若許多北韓軍人戰死，情況可能不同。

「暴風軍團」是金正恩的一支精銳部隊。假使朝鮮半島開戰，其主要任務會是侵入南韓，炸毀其重要設施並暗殺要員。李雄吉曾在1998年至2003年在該部隊任職，他回想說，他的單位比其他單位的食物、用品更好，但許多成員仍受營養不足和結核病之苦。

北韓前軍人說，在俄服役一年預計可領到1200至2400美元，足以令許多年輕軍人自願冒險赴俄。曾任北韓中尉的崔正勳（譯音，Choi Jung-hoon）說，能在外國服役，也能吸引許多首次出國、想看看其他國家的軍人。

安燦一說，北韓軍人會視前往俄國為一生一次的良機，北韓也很可能提供其他提升赴俄軍人社會地位的誘因，如北韓執政黨勞動黨的黨籍或移居平壤資格。脫北者、目前經營北韓經濟分析公司的姜美珍（譯音，Kang Mi-Jin）說，就連其眷屬也可能獲得良好住房、就讀優秀大學等好處。