「勝利計畫」索戰斧飛彈遭紐時外洩 澤倫斯基怒：合作夥伴間沒有保密
美國紐約時報近日爆料，烏克蘭總統澤倫斯基在他提出的「勝利計畫」中，索要戰斧飛彈。澤倫斯基30日在消息外洩後抱怨，稱索取戰斧飛彈一事是合作夥伴之間的「機密資訊」。
紐時29日獨家引述不具名美方官員說法報導，澤倫斯基在勝利計畫一個不公布的部分提議「非核威懾包裹方案」，而烏克蘭想要獲得戰斧飛彈，美方批評，這是一個完全不可行的要求。
前述消息人士還透露，華府不認為基輔需要這種射程達2400公里的武器，而且因為數量有限而不願提供。
此前新聞還報導，美國官員私底下對澤倫斯基的勝利計畫表達些許惱怒，稱內容不切實際，而且幾乎完全依靠西方軍援。
基輔獨立報報導，澤倫斯基在冰島舉行的記者會上表示，「這是烏克蘭和白宮之間的機密資訊，怎麼理解這些訊息？所以，這意味著，在合作夥伴之間沒有保密」。
澤倫斯基還表示，烏克蘭索要這些飛彈，條件是只有在俄羅斯拒絕結束戰爭與局勢降溫，才將會進行部署。他表示，「我說，這是一種預防辦法。我被告知，這是一種升級」。
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