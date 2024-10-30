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北韓派兵援俄後 兩國外長將在莫斯科舉行戰略會談

中央社／ 莫斯科30日綜合外電報導
北韓外交部長崔善姬（左）將在莫斯科與俄國外交部長拉夫羅夫（右）舉行「戰略」會談。 美聯社
北韓外交部長崔善姬（左）將在莫斯科與俄國外交部長拉夫羅夫（右）舉行「戰略」會談。 美聯社

俄羅斯當局今天表示，北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui）將在莫斯科（Moscow）與俄國外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov）舉行「戰略」會談。

法新社報導，此行正值西方國家警告，數以千計北韓軍人正在俄國受訓，可能被派往烏克蘭作戰之際。

路透社報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃（MariaZakharova）在記者會中表示，崔善姬正在前往莫斯科途中，她與拉夫羅夫會談的細節，包括確切時間，將於稍後公布。

沙卡洛娃表示，根據俄羅斯與北韓今年6月在平壤峰會達成的共識，「朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）外交部長崔善姬即將抵達莫斯科進行正式訪問，與俄羅斯外交部長拉夫羅夫舉行戰略磋商」。

這是崔善姬在6週內第2次訪問俄國，值此之際，俄烏戰爭似乎出現了危險的新轉折，北大西洋公約組織（NATO）和南韓都對北韓軍隊可能很快會加入俄國一方感到擔憂。

美國和北約指出，少量北韓軍人被部署在位於俄國邊境的庫斯克州（Kursk），烏克蘭部隊今年8月對該地區發動大規模入侵，占領數百平方公里的領土。美國國防部昨天表示，「另有數千名（北韓軍隊）快要或即將抵達」。

俄烏戰爭 俄羅斯 北約 北韓 南韓 外交部 烏克蘭 莫斯科

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