俄國宣布攻占烏軍重要集結地 分析師警告局勢「相當嚴峻」

CNN與烏克蘭媒體報導，俄羅斯國防部29日宣稱，俄軍已經占領了烏克蘭頓內次克州重要城市波克羅夫斯克（紅軍城）東南方的塞利多韋（Selydove）鎮。

根據報導，俄軍在烏東持續攻擊，並且逐步增加領土戰果，攻打塞利多韋是其中一部分。此地是烏軍防禦的一個重要集結地，也是阻止俄軍朝波克羅夫斯克推進的關鍵據點。而根據前線的報告，俄軍過去幾周一直向塞利多韋推進。

俄羅斯塔斯社29日發布的影片據報顯示俄軍在塞利多韋升起國旗，雖然烏克蘭當局還沒有發表評論或是加以證實，但一位專家告訴基輔獨立報報導，塞利多韋實際上「丟了」。

L'armée russe vient de capturer la ville de Selydove (23 000 habitants).



Celle-ci est tombée sans combats urbains ou presque (seulement une semaine), parce que les troupes de Moscou ont contourné la ville par le sud, coupant les lignes d'approvisionnement de celle-ci. pic.twitter.com/Tv1CtONVNU — Clément Molin (@clement_molin) 2024年10月29日

芬蘭黑鳥集團軍事分析師卡斯泰赫米（Emil Kastehelmi）表示，「西部城區可能有一些烏克蘭人，但這座城市基本上已經丟了」。他還表示，塞利多韋是繼冬季的阿夫迪夫卡之後淪陷的最大城市，並指該鎮「在大約幾周內陷落，所以是一個很快、很快的行動」。

基輔獨立報還報導，專家和開源情報分析師指出，隨著俄軍取得2022年夏季以來一些最迅速的進展，烏克蘭在頓內次克州面臨「相當嚴峻」的局勢。卡斯泰赫米說，「上周對烏克蘭人極其困難，俄羅斯人能夠突破烏克蘭在多個區域的防禦」。

基輔獨立報指出，俄方在烏東頓巴斯地區的漫長艱苦戰役近日明顯加快速度，卡斯泰赫米說，俄軍已比2022年夏季後的任何時候更快推進，烏軍現在面臨的最大危險之一在於，目前被迫退守的陣地並不像撤出的陣地一樣高度設防。

當記者詢問，是否認為戰況可能滾雪球般加劇時，卡斯泰赫米說，存在著「這樣的實際危險」。這將取決於俄軍是否擁有資源跟預備隊來利用烏軍防禦的潛在缺口，但卡斯泰赫米表示，到目前為止沒有任何跡象，「儘管俄羅斯人已在一周內推進10公里，我們仍然沒有看到按定義會是突破的情況」。