北韓最新動作曝！預計美選間試射洲際飛彈 先遣隊已往俄烏前線
韓聯社報導，北韓高官率領先遣部隊向俄烏前線轉移，且北韓最近完成洲際彈道飛彈（ICBM）準備工作，發射裝置已經轉移到位，可能在11月美國大選前後進行試射。
南韓國家情報院獲取情報顯示，北韓人民軍副總參謀長金永福率領先遣部隊向俄烏前線轉移，這支部隊具有發射KN-23飛彈的能力。金永福是北韓領導人金正恩的軍方親信，外媒認為他是援俄部隊的總負責人。
國情院表示，北韓「暴風軍團」都受過基本作戰訓練，儘管沒有現代化戰爭的打仗經驗，但是不可低估其戰鬥力。這也會是南韓了解北韓軍力的契機。
另一方面，路透報導，南韓國會情報委員會成員李成權（Lee Seong-kweun，音譯）援引情報指出，北韓已在某個地點部署移動發射器，可能會在美國大選11月5日前後進行洲際彈道飛彈與飛彈彈頭重回大氣層測試。
另一位委員會幹事朴善源（Park Sun-won，音譯）表示，國防情報局認為發射裝置上尚未裝填飛彈。
另外，南韓官員表示，北韓可能在11月美國大選前後嘗試發射遠程飛彈或進行第七次核子試驗，以凸顯其戰略武器發展。
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