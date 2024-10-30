俄羅斯國防部：俄軍已進行新一輪核武演習

中央社／ 莫斯科29日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，俄軍已在總統蒲亭（Vladimir Putin）的視察下進行新一輪核武演習。蒲亭近來呼籲調整莫斯科使用核武嚇阻手段的規則。

法新社報導，俄羅斯國防部表示，「（擁有）戰略嚇阻力量的陸海空部隊…進行了一場演習」，還「發射1枚洲際彈道飛彈」。

國防部指出，這枚飛彈是從俄國遠東地區堪察加半島（Kamchatka peninsula）1座試驗場所發射。

在這場演習中，位於北極巴倫支海（Barents Sea）及俄國遠東地區鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）的俄軍潛艦發射了其他飛彈。國防部強調，這次的演習非常成功，發射的飛彈已「達到目標」。

蒲亭在莫斯科攻打烏克蘭期間多次提出使用核武的可能性，還在9月建議放寬使用核武規定。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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