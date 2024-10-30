美國廿八日表示，北韓向俄羅斯派兵，美國已向中國大陸當局表達關切，美方認為大陸也應關切這兩個鄰國破壞穩定的行動。

美國國務院發言人米勒說，美國明確向大陸表示，「我們對此感到關切，而且他們（中國）應關切俄羅斯和北韓兩個鄰國破壞穩定的行動」。

大陸外交部廿九日回應時未批評北韓出兵。大陸外交部發言人林劍回應記者提問稱，對於烏克蘭危機，中方立場是一貫的、明確的，「我要強調的是中方希望各方推動緩和局勢，致力於政治解決烏克蘭危機的立場沒有改變，將繼續為此發揮建設性作用」。

根據政治新聞網站Politico報導，五角大廈估計有一萬名北韓軍隊部署到俄羅斯東部進行訓練，遠高於上周估計的三千人，為俄烏戰爭增添更多變數，因此美國總統拜登坦承事態發展「非常危險」。

針對報導，克里姆林宮原本反駁是假新聞，但俄羅斯總統普亭日前並未否認。

烏克蘭外長西比哈指責盟邦未能採取有力對策回應：「數周以來烏克蘭一直警告，俄羅斯正在動員北韓部隊，但我們沒有看到決定性答覆。解決方案是立即取消對俄羅斯遠程攻擊的限制。」

五角大廈表示，如果北韓加入俄羅斯的戰爭，美國將不會對烏克蘭使用美國武器設立新限制，不過美方並未表明將批准烏克蘭請求，容許烏軍用美製飛彈的深度打擊俄國境內。

北約秘書長呂特說，北韓軍隊正向俄羅斯西部庫斯克州前進。五角大廈發言人辛赫也說：「部分北韓軍已接近烏克蘭邊境，我們愈來愈擔心，俄羅斯打算在庫斯克州動員這批北韓軍人參加戰爭或支援俄軍對烏克蘭的攻擊行動。」

辛赫說，北韓軍隊加入俄烏戰爭，烏軍可一視同仁使用美國提供的武器擊退敵軍，並警告：「如果我們發現北韓軍隊挺進前線，北韓就成為俄烏戰爭交戰方，是北韓必須要盤算的事。」

南韓總統尹錫悅廿九日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，分享北韓派兵援俄資訊，澤倫斯基警告，北韓軍人將投入戰場，將戰爭帶向全新局面，需要友邦持續合作，也希望南韓能積極提供情報。