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澤倫斯基通話警告北韓軍人投入戰場…轉向新局面 尹錫悅：不會坐視不管

中央社／ 首爾29日專電
南韓總統尹錫悅。 法新社
南韓總統尹錫悅。 法新社

南韓總統辦公室表示，總統尹錫悅今天與烏克蘭總統澤倫斯基通話，分享有關近期北韓派兵支援俄羅斯、在烏克蘭戰爭前線動向等資訊，澤倫斯基也警告，北韓軍人將投入戰場，將戰爭帶向全新局面。

尹錫悅在通話中表示不會對北韓派兵一事坐視不管，除了俄羅斯可能向北韓提供的敏感軍事技術外，他也指出北韓在韓戰之後就未曾參與現代化戰爭，若超過100萬的北韓軍人得到烏克蘭戰爭的實戰經驗，對南韓安保將成為莫大威脅。

面對北韓向俄羅斯支援軍武、兵力等「前所未有的行動」帶來威脅，尹錫悅表示，身為最直接利害關係國的南韓與烏克蘭應緊密溝通應對，南韓政府已緊急派員前往北大西洋公約組織（NATO）、歐盟及烏克蘭，提供南韓掌握的所有相關情報。

澤倫斯基也在通話中警告「北韓軍很快將投入烏克蘭戰場」，認為這場戰爭將因為北韓軍人的介入，進入「至今未曾經驗的全新局面」，需要友邦持續合作，也希望南韓能積極提供情報。

澤倫斯基在今天通話後透過社群平台，向持續支援烏克蘭守護主權及領土的南韓表達謝意，並透露兩人在通話中論及北韓派兵介入烏克蘭戰事，「結論很明顯，這場戰爭已經超越兩個國家，逐漸擴大至國際」。

澤倫斯基說，他已向尹錫悅分享關於在戰場附近的俄羅斯訓練場發現3000名北韓軍人的情報，並預估北韓駐軍規模將擴大至1萬2000人左右。烏克蘭與南韓雙方同意強化情報相關專業交流、包括高層在內的所有層級溝通，合作因應當前緊張局勢。

他表示，作為此次協議的一環，烏克蘭與南韓很快將互相派遣使團，商議後續措施。澤倫斯基也藉這次發文要求南韓共同參與七大工業國集團（G7）去年在北約峰會時，於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）簽訂支持烏克蘭的宣言。

俄烏戰爭 俄羅斯 尹錫悅 澤倫斯基 烏克蘭

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