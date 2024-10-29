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烏克蘭：俄軍連夜空襲釀死傷 哈爾科夫「蘇聯第一座摩天大樓」被毀

中央社／ 基輔29日綜合外電報導
哈爾科夫著名地標「國家工業大樓」是蘇聯時代構成主義建築最引人注目的範例之一，甚至被稱為蘇聯第一座摩天大樓。 法新社
哈爾科夫著名地標「國家工業大樓」是蘇聯時代構成主義建築最引人注目的範例之一，甚至被稱為蘇聯第一座摩天大樓。 法新社

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯連夜對烏克蘭最大城哈爾科夫（Kharkiv）與基輔（Kyiv）發動多波攻擊，造成至少4人死亡、6人受傷，並毀損哈爾科夫著名地標「國家工業大樓」。

路透社報導，俄國幾乎每晚都以無人機襲擊烏克蘭。烏克蘭軍方報告說，昨晚擊落了48架無人機中的26架。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）在他的通訊軟體Telegram頻道上表示，俄國午夜後轟炸該市的奧斯諾維揚斯基區（Osnovianskyi），造成4人死亡。

當地的緊急服務機構發布了一段影片，顯示救援人員在泛光燈下清理全毀建築物的斷垣殘壁，並提著通常用來裝遺體的黑色袋子。

這次襲擊發生前，俄國昨晚對哈爾科夫發射的飛彈炸毀了國家工業大樓（Derzhprom），這座大樓建於1920年代，是該市最著名的地標之一。

在中部城市克利福洛（Kryvyi Rih），俄軍飛彈擊中了一棟3層樓高的住宅，造成1人死亡、至少11人受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責俄國對國家工業大樓的襲擊。這座大樓是蘇聯時代構成主義建築最引人注目的範例之一，甚至被稱為蘇聯第一座摩天大樓。

澤倫斯基在社群平台X發文表示，對家鄉克利福洛遭襲也深表遺憾，他並呼籲繼續努力施壓俄國總統普亭（Vladimir Putin），以結束這場超過兩年半的戰爭。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，遭擊中的俄國無人機殘骸掉落造成6人受傷，並引發一棟住宅的火警。

克里契科在他的Telegram頻道表示，其中1名在基輔索洛米揚卡區（Solomianskyi）遭碎片砸傷的傷患已被送往醫院，他說，還有多輛車子起火燃燒。

俄國昨晚對哈爾科夫發射的飛彈炸毀了國家工業大樓（Derzhprom），這座大樓建於1920年代，是該市最著名的地標之一。 歐新社
俄國昨晚對哈爾科夫發射的飛彈炸毀了國家工業大樓（Derzhprom），這座大樓建於1920年代，是該市最著名的地標之一。 歐新社

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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