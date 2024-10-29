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北韓派兵援俄 中國外交部：希望各方推動緩和局勢

中央社／ 台北29日電

美國國防部指出，北韓已經派出約一萬名軍人到俄羅斯進行訓練，並將於未來幾週前往烏克蘭作戰。中國外交部今天回應時未批評北韓出兵，表示希望各方推動緩和局勢，致力於政治解決烏克蘭危機（俄烏戰爭）的立場沒有改變，將繼續為此發揮建設性作用。

據陸媒環球網，中國外交部發言人林劍下午主持例行記者會。會上有外媒記者提問：北韓外交部長崔善姬正在訪問俄羅斯。據美國安全官員稱，約一萬名北韓士兵正在俄羅斯接受訓練。這些官員還表示，包括高級將領在內的北韓軍隊可能會在未來幾週內前往俄烏戰爭前線。南韓稱俄羅斯與北韓軍事合作是對國際社會的重大安全威脅，中方對此有何評論？

林劍回應稱，對於烏克蘭危機中方的立場是一貫的、明確的，「我要強調的是中方希望各方推動緩和局勢，致力於政治解決烏克蘭危機的立場沒有改變，將繼續為此發揮建設性作用」。

據報導，會上有日本記者提問：昨天北約稱已確認有北韓士兵部署在俄羅斯西部，請介紹一下中方目前掌握的訊息，北韓派兵可能會使烏克蘭局勢和朝鮮半島局勢更加緊張，中方將發揮怎樣的作用？

林劍重申，對於烏克蘭危機中方的立場是一貫的、明確的，中方希望各方推動緩和局勢、致力於政治解決烏克蘭危機的立場沒有改變，將繼續為此發揮建設性作用。

林劍最後說，關於半島的局勢中方始終認為維護半島的和平穩定，推動半島問題政治解決進程符合各方的共同利益，希望各方為此作出建設性努力。

美聯社報導，美國國防部發言人辛赫（SabrinaSingh）28日表示，北韓已經派出大約一萬名軍人到俄羅斯進行訓練，並將於「未來幾週」前往烏克蘭作戰，其中有部分北韓官兵已經靠近烏克蘭。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 烏克蘭

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