俄羅斯稱在烏救出「助俄軍事行動」美國公民 美駐俄使館不評論

俄羅斯官媒RT 28日報導，俄羅斯的「頓內次克人民共和國」（DPR）領土防禦總部在Telegram發布聲明，宣稱俄羅斯特種部隊與位於烏東頓巴斯南部的俄軍部隊聯合展開行動，救出了一名美國公民，並指該名男子在整個俄烏衝突期間協助了俄羅斯的軍事行動。

根據報導，DPR領土防禦總部並未提供行動詳情，但稱俄軍「救出一個寶貴的行動資訊來源」。聲明表示，這位化名「肯尼斯」（Kenneth M.）的男子在「解放」烏東城鎮胡歷達爾（俄方稱為烏格列達爾，Ugledar）附近的Bogoyavlenka村行動「發揮了關鍵作用」。

聲明還指出，「肯尼斯」住在烏克蘭時，曾在過去2年幫過俄羅斯，提供了寶貴的情報，容許俄方針對敵方發動高精確度的打擊，讓平民和民用基礎設施的損害減到最少。

DPR領土防禦總部TG頻道發布了2張照片，可見到一名身著平民服裝的男子跟一群全副武裝的士兵站在一起。該名男子與其中一名士兵勾肩搭背，兩人的臉龐都經過模糊化處理。

DPR領土防禦總部聲明表示，「肯尼斯」的生命「遠離危險」，俄羅斯當局正在考慮提供他政治庇護，並且授予俄羅斯公民身份。美國野獸日報則報導，美國駐俄羅斯大使館以「隱私考慮」為由，拒絕對俄方的報導發表評論。