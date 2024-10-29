快訊

抓到了！台南急水溪殺人棄屍案2男遭逮 曾動手綑綁死者

氣象署估周四下半天「花蓮以南登陸」 一圖看康芮颱風預測路徑、影響時程

康芮颱風17時30分發海警！首波警戒範圍出爐 氣象署揭17時中心位置

聽新聞
0:00 / 0:00

俄羅斯稱在烏救出「助俄軍事行動」美國公民 美駐俄使館不評論

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一名俄軍在烏克蘭一處未公開地點操作狙擊步槍開火，攝於2022年10月。美聯社
一名俄軍在烏克蘭一處未公開地點操作狙擊步槍開火，攝於2022年10月。美聯社

俄羅斯官媒RT 28日報導，俄羅斯的「頓內次克人民共和國」（DPR）領土防禦總部在Telegram發布聲明，宣稱俄羅斯特種部隊與位於烏東頓巴斯南部的俄軍部隊聯合展開行動，救出了一名美國公民，並指該名男子在整個俄烏衝突期間協助了俄羅斯的軍事行動。

根據報導，DPR領土防禦總部並未提供行動詳情，但稱俄軍「救出一個寶貴的行動資訊來源」。聲明表示，這位化名「肯尼斯」（Kenneth M.）的男子在「解放」烏東城鎮胡歷達爾（俄方稱為烏格列達爾，Ugledar）附近的Bogoyavlenka村行動「發揮了關鍵作用」。

聲明還指出，「肯尼斯」住在烏克蘭時，曾在過去2年幫過俄羅斯，提供了寶貴的情報，容許俄方針對敵方發動高精確度的打擊，讓平民和民用基礎設施的損害減到最少。

DPR領土防禦總部TG頻道發布了2張照片，可見到一名身著平民服裝的男子跟一群全副武裝的士兵站在一起。該名男子與其中一名士兵勾肩搭背，兩人的臉龐都經過模糊化處理。

DPR領土防禦總部聲明表示，「肯尼斯」的生命「遠離危險」，俄羅斯當局正在考慮提供他政治庇護，並且授予俄羅斯公民身份。美國野獸日報則報導，美國駐俄羅斯大使館以「隱私考慮」為由，拒絕對俄方的報導發表評論。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 美國

延伸閱讀

俄運送北韓兵赴邊境 前線烏軍惡補韓文攻敵

紐時：美在中東式微 如今以色列說了算

美國防部表態！若北韓參戰援俄 烏軍使用美國武器「不再設限」

美國防部：北韓派1萬軍人到俄國 將赴烏克蘭作戰

相關新聞

部分赴俄北韓軍人可能已到前線！疑出現語言溝通障礙

南韓國家情報院28日在國會彙報有關北韓狀況，稱部分被派至俄羅斯的北韓士兵，可能已轉移到前線。

俄羅斯稱在烏救出「助俄軍事行動」美國公民 美駐俄使館不評論

俄羅斯官媒RT 28日報導，俄羅斯的「頓內次克人民共和國」（DPR）領土防禦總部在Telegram發布聲明，宣稱俄羅斯特...

俄運送北韓兵赴邊境 前線烏軍惡補韓文攻敵

美國五角大廈28日宣稱北韓派遣1萬名士兵前往俄羅斯受訓，人數高於之前預估的3000名兵力，北約秘書長證實，北韓已經派兵前...

美國防部表態！若北韓參戰援俄 烏軍使用美國武器「不再設限」

路透報導，美國國防部28日表示，如果北韓加入俄羅斯的戰爭，美國將不會對烏克蘭使用美國武器設立新限制，不過並未表明將批准烏...

美國防部：北韓派1萬軍人到俄國 將赴烏克蘭作戰

美國國防部發言人辛赫今天表示，北韓已經派出大約1萬名軍人到俄羅斯進行訓練，並將於「未來幾週」前往烏克蘭作戰

俄軍10月占烏克蘭478平方公里 2022年3月以來最多

根據法新社今天對華府智庫「戰爭研究所」（ISW）數據的分析，俄羅斯軍隊今年10月已經占據了478平方公里的烏克蘭領土，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。