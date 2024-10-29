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部分赴俄北韓軍人可能已到前線！疑出現語言溝通障礙

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓國家情報院28日稱部分被派至俄羅斯的北韓士兵，可能已轉移到前線。美聯社
南韓國家情報院28日稱部分被派至俄羅斯的北韓士兵，可能已轉移到前線。美聯社

南韓國家情報院28日在國會彙報有關北韓狀況，稱部分被派至俄羅斯的北韓士兵，可能已轉移到前線。

韓聯社報導，國情院向情報委員會匯報稱，不排除被部署到前線的北韓軍隊包括高階軍官，具體情況正在確認當中，並指北韓士兵正接受俄軍軍事術語等培訓，朝俄之間似乎出現語言溝通問題。

國情院研判，俄羅斯專機本月23至24日往返往莫斯科和平壤之間，可能接載參與北韓派兵事宜的俄羅斯國安部門核心人物。

北韓外交部長崔善姬28日率代表團訪問俄國，國情院稱，可能與俄方討論金正恩的訪俄行程和北韓派兵赴俄等事宜。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 烏克蘭

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