美國防部表態！若北韓參戰援俄 烏軍使用美國武器「不再設限」
路透報導，美國國防部28日表示，如果北韓加入俄羅斯的戰爭，美國將不會對烏克蘭使用美國武器設立新限制，不過並未表明將批准烏克蘭的深度打擊請求；同時，北約已證實，北韓軍事部隊已部署到俄國庫斯克地區，凸顯俄國希望藉此彌補日益增加的兵損以繼續在烏東地區緩慢推進。
在與南韓代表團就北韓部署問題進行會談後，北約秘書長秘書長呂特（Mark Rutte）告訴記者，俄國與北韓日益加深的軍事合作對印太與歐洲–大西洋安全構成威脅。他說，已有超過60萬俄兵在戰爭中傷亡，如果沒有外國支持，普亭無法維持對烏克蘭的攻擊，這項舉措是普亭「日益絕望」的跡象，
美國總統拜登也表示，這項發展「非常危險」。
美國國防部估計已有1萬名北韓士兵被部署到俄國東部接受訓練，多於23日估算的3000名士兵。五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）表示，美方越來越擔憂俄國打算在烏克蘭邊境庫斯克派遣北韓兵進行戰鬥，但五角大廈拒絕證實北韓軍隊已經進入庫斯克。
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