俄軍10月占烏克蘭478平方公里 2022年3月以來最多

中央社／ 巴黎28日綜合外電報導

根據法新社今天對華府智庫「戰爭研究所」（ISW）數據的分析，俄羅斯軍隊今年10月已經占據了478平方公里的烏克蘭領土，這是2022年3月俄烏戰爭開打初期以來的最高紀錄。

法新社報導，俄烏戰爭前線局勢發生重大轉變後，俄羅斯軍隊從10月開始到當月27日占領478平方公里，特別是在烏克蘭東部波克羅夫斯克市（Pokrovsk）周邊，該數據超越今年8月的477平方公里和9月的459平方公里。

俄軍占據的478平方公里當中，約有2/3（324平方公里）都集中於烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）。

俄軍現在距離烏軍重要後勤樞紐波克羅夫斯克僅有幾公里之遠，他們正從這個城市的南方和東方逼近。

俄羅斯快速推進凸顯烏克蘭部隊於國內東部地區面臨的困境，他們在當地面對裝備更精良、兵力數量更多的俄軍。

俄軍也於烏克蘭東北部前線推進，已在庫皮揚斯克（Kupiansk）附近占領40多平方公里。

反觀整個2023年，俄羅斯軍隊只奪下584平方公里的烏克蘭國土。

然而，從2024年1月1日迄今，俄軍已經拿下超過2660平方公里，面積略大於俄國首都莫斯科。

從2022年2月24日俄烏戰爭開打至2024年10月27日，俄羅斯總共已奪取6萬7192平方公里的烏克蘭領土。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

戰事吃緊兵員難覓 烏克蘭到高檔會所拉夫

白忙一場？ 華郵：烏逆襲奪庫斯克土地 俄收復近半

扯後腿？北韓派兵赴俄被嫌棄「該死」 俄軍私下對話音檔曝光

北韓派兵赴俄有何好處？CNN：多到足以令世界擔憂

相關新聞

控烏克蘭夜襲多地 俄羅斯國防部：攔截51架無人機

俄羅斯國防部今天表示，俄軍防空部隊在數州上空擊落連夜來襲的51架烏克蘭無人機，包括在邊境地區

白忙一場？ 華郵：烏逆襲奪庫斯克土地 俄收復近半

就在烏克蘭總統澤倫斯基風塵僕僕赴華府、歐洲展示他的「勝利計畫」之際，烏軍在戰場持續遭遇新挫敗，包含今夏越境攻下的俄國部分...

烏軍出招迎戰北韓兵！60句應敵韓語曝光 包含「放下武器、不要說謊」

一名烏克蘭官員與兩名美國官員25日透露，數以千計的北韓士兵已於23日起陸續抵達俄羅斯西部庫斯克州，並將於28日前集結50...

俄羅斯空襲烏克蘭各地 導致6人喪命

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯軍隊昨晚發射飛彈攻擊烏國中南部的第聶伯羅市並造成4人死亡，其中包含1名孩童，首都基輔及周邊地區...

北韓派兵援俄 南韓促莫斯科停止與平壤「非法合作」

俄羅斯國會即將正式批准莫斯科與平壤的防衛條約，南韓今天呼籲俄國停止與北韓的「非法合作」，並對此表達「嚴重關切」

扯後腿？北韓派兵赴俄被嫌棄「該死」 俄軍私下對話音檔曝光

近日多國證實北韓派軍赴俄，美國CNN報導，烏克蘭國防情報局25日公布他們攔截的音訊檔，俄軍對於指揮和提供彈藥裝備給北韓軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。