金磚峰會後 俄羅斯空襲基輔、第聶伯羅

就在各國領導人敦促普京結束侵略戰爭不到48小時內，俄羅斯再度發動空襲。

烏克蘭夜間遭到俄羅斯導彈和無人機襲擊，據當局及目擊者稱，空襲持續了近8個小時。俄羅斯軍隊襲擊了烏克蘭首都基輔、中部城市第聶伯羅（Dnipro）和赫爾松地區的一個村莊。造成至少六人死亡，其中包括婦女和兒童，另有數十人受傷。

烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體X平台（原推特）上發布了燃燒著的和被炸毀的建築物照片，提及普京剛主持完金磚峰會並氣憤地寫道：「剛在喀山發表完言論，俄羅斯殺手們又恢復了其慣常行徑。」

澤連斯基繼續寫道：「位於第聶伯羅，烏克蘭最重要的醫院之一梅奇尼科夫醫院被炸損，普通居民樓也遭到破壞。不幸的是，死亡三人中還包括一名兒童。」

「這場戰爭已經持續了三年，」澤連斯基補充道，「唯一的罪魁禍首就是莫斯科。」

七國集團：俄羅斯凍結資產將用於向烏克蘭提供500億美元貸款

七國集團領導人本周五（10月25日）達成一致，未來三年內將基於被凍結的俄羅斯主權資產，向烏克蘭提供500億美元（460億歐元）雙邊貸款。這筆援助預計最早將於12月1日開始，並持續到2027年底。

七國集團財長在一份聲明中表示：「俄羅斯被凍結主權資產未來產生的收益將用於貸款的本息償還。」聲明還指出，「貸款收益將通過多種渠道發放，以對烏克蘭的預算、軍事及重建提供援助。」

美國本周承諾將向基輔提供200億美元貸款，作為該援助計劃的一部分。作出承諾的時機似乎是旨在防止若特朗普當選總統可能撤銷對烏克蘭的援助。

特朗普被視為俄羅斯總統普京的朋友，他曾多次威脅稱，如果連任，將停止對烏克蘭的所有援助。

即將卸任的美國拜登總統表示，這些貸款將通過俄羅斯凍結資產產生的收益進行償還。他稱該計劃將使美國能夠在「不增加納稅人負擔」的情況下支持烏克蘭。

（法新社、美聯社、路透社、德新社）

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