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北韓派兵援俄 南韓促莫斯科停止與平壤「非法合作」

中央社／ 首爾25日綜合外電報導
俄羅斯國會即將正式批准莫斯科與平壤的防衛條約，南韓今天呼籲俄國停止與北韓的「非法合作」，並對此表達「嚴重關切」。圖為北韓領導人金正恩（左）2023年訪問海參崴，與普亭見面。圖／美聯社
俄羅斯國會即將正式批准莫斯科與平壤的防衛條約，南韓今天呼籲俄國停止與北韓的「非法合作」，並對此表達「嚴重關切」。圖為北韓領導人金正恩（左）2023年訪問海參崴，與普亭見面。圖／美聯社

俄羅斯國會即將正式批准莫斯科與平壤的防衛條約，南韓今天呼籲俄國停止與北韓的「非法合作」，並對此表達「嚴重關切」。

法新社報導，俄羅斯傳出擬最快在27日派遣北韓士兵上戰場攻打烏克蘭後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）旋即提出警告，並敦促世界各國領袖對平壤施以「實質壓力」。

俄羅斯下議院昨天一致通過批准1份與北韓的條約，內容是任一方若面臨侵略將會「互助」，條約預計11月6日獲俄國上議院通過。

根據南韓和美國說法，已有數以千計的北韓士兵在俄羅斯接受訓練。

烏克蘭本週表示，北韓士兵已抵達與烏克蘭接壤的俄羅斯庫斯克州（Kursk）「戰鬥區」。

1名北韓官員雖未證實平壤派兵援俄，但表示北韓任何派兵到俄羅斯的行動都符合國際法。

南韓政府今天說，他們「強烈呼籲北韓立即撤兵，並且停止非法合作」。

南韓外交部在聲明稿中表示，首爾「在北韓士兵派遣至俄羅斯之際，俄羅斯通過與北韓條約表達嚴重關切」。

首爾還說，南韓將和盟友合作，針對此舉採取適當措施。身為主要武器出口國的南韓也暗示，可能改變長久以來避免直接運交武器給基輔的政策。

此外白宮表示，美、日、韓國安顧問今天開會討論北韓部隊部署議題，官員們對相關事態表達「嚴重關切」。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）說：「這次派兵是朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）和俄羅斯之間深化軍事合作的一系列令人擔憂跡象最新事例。」

另一方面，七大工業國集團（G7）領袖今天發布聲明表示，他們已敲定提供烏克蘭約500億美元（約新台幣1兆6000億元）貸款援助的相關細節，資金來自被凍結的俄羅斯主權資產獲利，目標最晚今年底開始撥款。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 南韓 烏克蘭

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