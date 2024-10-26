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7成烏方人員因火砲傷亡 英烏智庫調查工具機供應鏈「台灣進前五」

中央社／ 倫敦26日專電
俄烏戰爭引發各界關注無人機等新型作戰方式，但統計顯示逾7成烏方人員傷亡可歸咎於火砲。圖為烏克蘭救援人員在哈爾科夫一所被砲擊的建築前滅火。圖／歐新社
俄烏戰爭引發各界關注無人機等新型作戰方式，但統計顯示逾7成烏方人員傷亡可歸咎於火砲。圖為烏克蘭救援人員在哈爾科夫一所被砲擊的建築前滅火。圖／歐新社

烏克蘭戰爭引發各界關注無人機等新型作戰方式，但統計顯示逾7成烏方人員傷亡可歸咎於火砲。英國與烏克蘭智庫聯合調查俄羅斯火砲供應鏈發現，在工具機方面，土耳其、中國、德國、南韓台灣名列前5大供應源。

調查報告並在政策建議部分罕見明確提到，可透過「外交施壓」等方式，鼓勵台灣對向俄羅斯「以及中國」出口電腦數值控制（CNC）工具機的企業進行調查。

調查指出，俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，中國成為俄羅斯軍工業的關鍵貨品與科技供應源，其供應機制包括：（1）「轉出口」由參與對俄制裁國家生產的商品；（2）出口西方國家在中國所設立子公司或工廠的產品；以及（3）出口中國品牌商品，其中部分商品仍仰賴西方技術和產品支援。台灣在調查報告被歸類為「西方國家」。

在工具機及CNC加工中心相關產品方面，調查分析西方10大生產國的產品流向。這些國家包含德國、日本、義大利、南韓、奧地利、瑞士、英國、美國、台灣、捷克。

國際貿易和海關數據顯示，超過2100家企業曾在2023年至2024年第1季向俄羅斯供應在上述「西方國家」製造的工具機。

若比較相關供應商數量，排名前3依序為土耳其、中國、德國，接著是南韓、台灣、義大利、阿拉伯聯合大公國、立陶宛、塞爾維亞。

調查報告提到，中國持續積極「轉出口」區域內周邊國家的產品。舉例而言，轉出口日本和台灣品牌工具機至俄羅斯的商業實體中，中國實體分別占了41%和26%。

此外，總計36家中國企業是俄羅斯取得「西方國家」工具機的主要供應商，但目前僅5家遭美國或歐洲國家制裁。

報告指出，俄羅斯境內高達7成的工具機用於軍工業。其中，約70%工具機、以及80%至90%的工具機備品和零組件來自海外。

報告提到，在戰爭爆發前的2022年1月，俄羅斯的工具機及工具機控制系統進口額為2946萬美元（約新台幣9億5000萬元），但在2023年7月，金額已來到1億2086萬美元，成長逾4倍。以金額計，中國是最大進口來源，2023年7月在俄羅斯的工具機進口總額占比已高達57%。

這項跨國調查由英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）、非營利組織「開源情報中心」（Open Source Centre, OSC）與Panoptikon，以及烏克蘭智庫「烏克蘭經濟安全理事會」（Economic Security Council of Ukraine）執行，聚焦分析俄羅斯火砲的海內外供應鏈、以及西方盟友夥伴可如何對其有效重點打擊。報告10月中旬發布於RUSI及OSC官網。

俄烏戰爭 俄羅斯 南韓 台灣 烏克蘭

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