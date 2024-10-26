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華郵：烏克蘭逆襲所奪庫斯克土地 俄已收復近半

中央社／ 基輔25日綜合外電報導

就在烏克蘭總統澤倫斯基風塵僕僕赴華府、歐洲展示他的「勝利計畫」之際，烏軍在戰場持續遭遇新挫敗，包含今夏越境攻下的俄國部分庫斯克地區，已有近半被俄軍收復。

烏克蘭8月初從東北部蘇米（Sumy）發起逆襲打入俄國境內庫斯克（Kursk）地區。華盛頓郵報指出，當時烏克蘭官員稱讚這是場成功逆襲，俘獲數百名俄軍士兵能用來交換烏克蘭戰俘。然而近期俄軍在庫斯克反攻，已讓外界懷疑烏軍還能在庫斯克盤據多久。

俄國侵烏以來一直監控戰場動態的智庫「華盛頓戰爭研究所」（ISW）引用目視證據，發現烏克蘭在庫斯克攻取的土地，已有46%被俄軍奪回。

華郵認為，近日在庫斯克的失利凸顯烏克蘭在討論結束戰爭時於軍事上遇到的困境。俄方這整年已在烏東頓內茨克（Donetsk）穩步推進，近期除庫斯克外，也在烏國東北哈爾科夫（Kharkiv）有所斬獲，再次近逼兩年前烏軍收復的要城庫普揚斯克（Kupyansk）。

澤倫斯基將逆襲庫斯克所奪土地納進他的勝利計畫，烏方也將此列為日後與俄方談判的有力籌碼，但俄軍反攻已動搖烏方這項利基。

分析人士另指稱，當初逆襲庫斯克還有吸引俄軍抽調兵力來援、以緩解烏軍在烏東戰線壓力，然而這個目標似已失敗。俄軍仍保持大部分在烏東入侵的動能，持續攻擊烏軍於東部戰線後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk,另稱紅軍城）周邊側翼，以及重要據點庫拉韋霍（Kurakhove）南側。

烏克蘭軍情機構表示，預計俄國將向庫斯克地區新增援，包括派遣一直在俄國受訓、準備投入參戰的數千北韓部隊中的一些人，這讓俄方能將一些在庫斯克作戰的精銳單位調轉至其他戰線。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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