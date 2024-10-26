G7允用俄凍結資產援烏貸款500億美元 盼年底撥款

根據今天發出的七大工業國集團（G7）領袖聲明，G7領袖已就如何提供烏克蘭約500億美元貸款達成共識，這筆貸款將由被凍結的俄羅斯主權資產衍生收益償還，目標年底開始撥款。

G7領袖聲明說：「這筆貸款將由未來俄羅斯主權資產凍結衍生的特殊收益來支付利息和償還。」500億美元相當於新台幣約1.6兆元。

聲明還說：「我們目標是在年底前開始撥款。」全球金融界領袖近日齊聚美國華府，參加國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）年度會議。

G7各國領袖今年6月在義大利南部舉行的年度峰會上同意提供貸款，以被凍結的俄羅斯資金孳息作為擔保，但仍留下許多技術細節待敲定。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後遭受國際制裁，俄國央行外匯存底等約2600億歐元（約新台幣9兆元）資產被凍結。

這些資產絕大多數存放在總部位於比利時的歐洲清算銀行（Euroclear），使得歐洲聯盟（EU）成了任何利用這些資產的計畫關鍵要角。

G7聲明說，「G7仍堅定團結一致，支持烏克蘭為自由、復甦及重建奮鬥」，並稱「時間不會站在（俄羅斯）總統蒲亭（Vladimir Putin）這邊」。