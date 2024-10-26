美中台博弈／北韓涉俄烏戰 三戰輪廓已現？

烏克蘭戰爭快滿三年，雙方一直僵持，但在朝鮮參戰後，正朝多國戰爭發展，有可能演變成第三次世界大戰（三戰）。

過去一年來烏軍毫無進展，反觀俄軍緩慢推進中；北約是不能容許俄羅斯戰勝，法國總統馬克宏五月就表明，「我們清晰的戰略目標是俄國不能在烏克蘭獲勝。否則歐洲將沒安全可言」。

北約若不參戰 烏勝算渺茫

但俄國也不能容許自己戰敗，這不僅是民族尊嚴，也是國家霸權，更是普亭政權的存續，但現在很清楚，若烏克蘭僅靠北約援助是贏不了的，除非北約參戰。

馬克宏是第一個提出不排除派兵至烏克蘭的北約元首。但普亭警告，北約若與俄國直接衝突，將意味全球距三戰僅一步之遙。

「三戰」不僅是俄國官方常掛在嘴邊論述的一部分，也是川普的政見，他發布在競選網站的「四十七號議程」所列承諾中，有個標題是「防止第三次世界大戰」，川普過去一直反對美國捲入不必要戰爭，現在指責拜登帶美國走向「三戰邊緣」。

川普可能沒錯，我們已在三戰前夕，六月普亭與金正恩簽署全面戰略夥伴關係條約，在該條約下，自十月起北韓開始派兵助俄，目前僅知隸屬北韓第十一軍團「暴風軍團」的三千名特種部隊，已乘船從海參崴入境俄國受訓，總數將達一點二萬人。

憂衝突擴張 西方避談北韓

南韓總統尹錫悅對此說，南韓政府不會坐視不理；烏克蘭總統澤倫斯基也呼籲盟國強烈回應。雖經兩國元首公開證實，但美國與北約祕書長呂特第一時間卻都表示，「我們的官方立場是『無法確認』」。為何北約不願承認？

這是因為擔心現有戰爭的規模，從雙邊擴大為多邊，而衝突的範圍將從歐洲擴張至亞洲，北韓參戰絕對會將烏戰複雜化、國際化。

俄軍已掌握烏東戰場主動，幾千名北韓軍人投入，並不會對戰局有太大改變，反倒令協調指揮系統變得複雜，若部署在與烏克蘭接壤的邊境地區，防止烏克蘭再次突襲，將可抽出俄軍部隊投入烏東前線，北韓軍隊或可優先在後方執行工兵任務，危急時再將這些部隊投入戰鬥。

抗俄朝聯手 烏方或組聯軍

但這意味著俄國對烏克蘭的一對一禁忌已打破，既然北韓可加入俄國這邊，那波蘭、波羅的海國家也可在烏克蘭這邊參戰，過去北約以志願傭兵的形式協助，畢竟不是以國家形式，如今號稱歐洲第一大陸軍的波蘭躍躍欲試，波羅的海國家也可能組成聯軍。

這開啟各種戰爭的想像：波蘭與波羅的海國家皆是北約盟國，這是否意味著北約將正式向俄國宣戰？俄國過去僅是口頭恐嚇的戰術核武將被迫出手嗎？

南韓已宣稱既然北韓參戰，那首爾將不再受限，直接供應武器給烏克蘭，如此一來俄國是否將在軍事裝備上進一步支援北韓？而北約是否要介入朝鮮半島局勢，防備北韓對南韓軍事突襲，也同時逼北韓撤軍？若這還不是世界大戰，什麼才是？

俄烏戰升級 改變三戰想像

過去想像中的世界大戰，主要涉及美中衝突。美國認定中國是三戰的挑釁者，無論是「今日烏克蘭，明日台灣」的比擬，或中國有武力統一台灣的時間表，這無可避免會引發美國的直接軍事干預，這兩年除了台海，南海議題也逐步升高，中美戰爭一爆發，自動升級到三戰，但沒人想到北韓參與烏克蘭戰爭的可能。

美國國防部長奧斯丁廿三日終於證實，北韓部隊正在俄國境內，「這是非常嚴重的升級」，但他仍語帶保留地說「他們在那裡究竟做什麼？我們還要觀察」。

白宮國安會發言人柯比更警告，若北韓部隊決定助俄攻烏，他們理所當然會成為烏軍攻擊目標。

也許在戰爭前一刻還能懸崖勒馬；現在只知道北韓部隊仍在遠東地區受訓，還未開拔赴歐洲，這可解釋為兩國正從事軍演，或俄國代訓北韓部隊，大家也許可各退一步。

環顧全球，沒有一國願冒險發動三戰，但前兩次世界大戰的歷史教訓就是：戰爭爆發是依循國際權力的邏輯，並非以自己的意願決定。