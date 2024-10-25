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北韓軍隊最新動態 澤倫斯基：俄國最快27日部署首批至戰鬥區

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基指俄羅斯最快於27日至28日間，將第一批抵達的北韓軍隊部署至戰鬥區內。圖為其日前出席歐盟布魯塞爾會議。（法新社）
烏克蘭總統澤倫斯基指俄羅斯最快於27日至28日間，將第一批抵達的北韓軍隊部署至戰鬥區內。圖為其日前出席歐盟布魯塞爾會議。（法新社）

《法新社》引述烏克蘭總統澤倫斯基說法，指俄羅斯最快於27日至28日間，將第一批抵達的北韓軍隊部署至戰鬥區內，並稱此舉為明顯升級。

澤倫斯基在社群媒體X上表示，武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）已向他報告前線的局勢，特別是波克羅夫斯克市（Pokrovsk）、庫拉霍韋（Kurakhove）及烏東城市利曼（Lyman）的現況。

他提到，頓內次克的情勢困難，但烏軍堅守陣地，儘可能消滅敵軍。至於在庫斯克（Kursk)的作戰則讓俄軍無法在烏國東部領土擴大戰爭，還為俄軍帶來重大損失。

他也說，瑟爾斯基向他報告北韓軍隊的動態，俄國最快在27至28日間將首批抵達的北韓軍隊部署至戰鬥區內。與俄國總統普亭在喀山金磚峰會散播的錯誤資訊相比，俄國明顯（將戰爭）升級。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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