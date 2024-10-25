北韓部隊抵俄羅斯邊境「戰鬥區」 澤倫斯基：未來幾天上戰場
烏克蘭總統澤倫斯基援引情報報告稱，俄羅斯計劃從10月27-28日開始將北韓軍隊部署到戰場。
路透25日報導，澤倫斯基到最高指揮官的報告後在Telegram上表示，「根據情報，27-28日第一支北韓軍隊將被俄羅斯用於戰區」。
澤倫斯基呼籲盟國，透過對莫斯科和平壤施加「具體壓力」，以因應上述「升級行動」。
烏克蘭24日表示，北韓部隊已抵達俄羅斯邊境庫斯克州的「戰鬥區」，俄羅斯總統普亭也未否認北韓部署士兵至俄國的消息。
俄羅斯總統普亭今年6月與北韓領導人金正恩簽署共同防禦協議。外界相信北韓早就在提供武器裝備支援俄國侵略烏克蘭，但北韓部隊若實地參與，將象徵衝突升級。
另據韓聯社報導，南韓曾堅持不對烏克蘭直接提供殺傷性武器的大原則，但總統尹錫悅24日說，若北韓派遣特種兵援俄攻烏，南韓將分階段援烏，研討並實施為保障朝鮮半島安全所需的措施。
俄羅斯全面入侵烏克蘭至今已兩年多，烏軍8月6日從烏國東北方入侵俄羅斯的庫斯克州，不僅讓莫斯科當局猝不及防，也大大提振了烏克蘭民心士氣。
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