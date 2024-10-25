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聯合國秘書長會蒲亭 稱俄入侵烏克蘭違反國際法

中央社／ 紐約聯合國總部24日綜合外電報導

根據會議記要，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天告訴俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），俄國入侵鄰國烏克蘭違反了聯合國憲章和國際法。

法新社報導，古特瑞斯在俄羅斯喀山（Kazan）舉行的金磚國家（BRICS）峰會場邊與蒲亭會談。古特瑞斯稍早演說時籲請在烏克蘭實現「正義和平」。

古特瑞斯和蒲亭上次會面是在2022年4月；兩人這次見面受到烏克蘭批評。

在兩人會面後，古特瑞斯發言人發出會議紀要指出，古特瑞斯「重申立場，強調俄羅斯入侵烏克蘭違反了聯合國憲章（United Nations Charter）和國際法」。

古特瑞斯也強調他對「建立黑海航行自由」的承諾，並說此舉對烏克蘭和俄羅斯以及全球「糧食和能源安全」至關重要。

聲明說，古特瑞斯「完全支持在這方面繼續談判」，並對土耳其致力斡旋「深表讚賞」。

烏克蘭是世界上最大的糧食出口國之一，而黑海是烏國的重要貿易路線，但自2022年2月俄羅斯全面入侵烏國以來，黑海運輸受阻。

聯合國斡旋的一項協議允許烏克蘭經由黑海出口農產品，但俄國去年退出這項協議。儘管如此，烏克蘭還是開闢了一條海上廊道，讓貿易繼續進行。

會議紀要指出，古特瑞斯和蒲亭還討論中東衝突，「特別是加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩絕對有必要停火，並應避免區域局勢進一步升高」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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