紐時：北韓派兵赴俄 考驗朝中關係

紐約時報廿四日報導，北韓（下稱朝）派兵赴俄參加對烏作戰的決定，對朝中關係帶來空前考驗。

一九四九年十月六日中國大陸和北韓建交，兩國本月才彼此慶祝七十五周年邦誼，重申脣齒相依的緊密關係。

該報導稱，北韓研發核武與飛彈的計畫，以及不時揚言消滅南韓，均造成東北亞不穩定，這使北京感到沮喪。如今平壤涉入歐洲的俄烏戰爭，恐加深美國及其盟邦，與中俄為首的反西方軸心間，在全球秩序問題上更廣泛的對峙。

中朝一九六一年七月簽署友好合作互助條約，讓兩國成為有共同防禦義務的軍事同盟。若朝軍和西方世界支持的烏軍作戰，將破壞北京至今形塑自己為和平力量的企圖。

除了使中國指控美國在全球發動「新冷戰」的說法難以成立，分析家說，中國領導高層可能也擔心莫斯科提供軍事技術給平壤，當作朝軍參戰的回報。結果恐讓北韓更有恃無恐地對其鄰近的南韓（下稱韓）及日本做出更激進的舉動，同時削弱中國對被國際社會孤立的北韓影響力。

北韓對外挑釁言行，是美日韓去年八月在美國馬里蘭州召開大衛營高峰會主因之一。中國將此一三方安全聯盟比作「亞洲北約」，使北京更覺得遭美國及其盟邦的制約與包圍。

自俄羅斯前年二月侵烏以來，北京在西方孤立俄國下深化中俄貿易和外交關係，平壤派兵援俄則使北京陷入兩難。韓裔的白宮國安會前亞洲事務主任、美國喬治城大學教授車維德說，中方對如何阻止朝方援俄無能為力，儘管北京對俄烏戰爭採取間接支持俄國立場，但不會樂見北韓派兵參戰；不管是長、短期，此舉對中國都沒好處。

該報導指出，外界將持續質疑北京是否早已對此知情，如同質疑莫斯科是否在前年決定侵烏前就已告知北京。

這一周來，中國尚未就北韓派兵赴俄置評，僅強調希望相關各方致力透過政治解決衝突。中國國家主席習近平廿三日則在俄國喀山金磚國家高峰會發表演說時提到，應堅持戰場不外溢、戰事不升級及各方不拱火三原則，推動俄烏情勢盡快緩和。