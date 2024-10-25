美：北韓若援俄 將成烏攻擊目標

白宮國安會發言人柯比廿三日證實，北韓（下稱朝）本月已派至少三千名官兵到俄羅斯遠東地區。白宮和美國國防部長奧斯丁均公開表示此一消息屬實。柯比警告，若這些朝軍決定助俄攻烏，他們理所當然會成為烏軍攻擊目標。

柯比說，北韓自十月初至中旬，已最少派兵三千人前往俄國東部。朝軍從北韓江原道元山市搭軍艦到俄國海參崴，正在俄東俄軍基地接受戰鬥訓練，以熟悉環境。

柯比還說，「我們還不清楚這些朝軍是否將與俄軍並肩作戰」，但此事令人擔憂。他強調，華府即將宣布一項針對援俄實體的重大制裁措施，俄朝軍事合作違反多項聯合國安理會決議。

北約發言人達克拉雅也聲明，北約盟友已證實北韓向俄國派兵。一旦這些朝軍前往烏俄戰場跟烏軍作戰，那就意味北韓對俄國非法戰爭的援助，將使情勢嚴重升級，這也代表俄國在這場戰爭的損失慘重。

北約指出，南韓最快下周派代表團赴比利時布魯塞爾的北約總部，向北約通報首爾對此掌握的最新情資。

對於派兵援俄，北韓尚未置評；俄國外交部發言人沙卡洛娃廿三日要媒體「去問平壤」。烏克蘭軍情單位則向這些朝軍官兵喊話「切勿毫無意義地葬身異鄉」。

南韓總統尹錫悅廿四日和來訪的波蘭總統杜達在首爾會談。尹錫悅在會後的共同記者會表明，只要北韓派兵援俄攻烏，首爾將分階段援烏並研擬實施確保朝鮮半島安全所需措施，「絕不會坐視不管」。美聯社報導稱，尹錫悅這番話顯示南韓提供武器給烏克蘭的可能性變大。

廿三日聽取南韓國情院簡報的國會情報委員會議員朴善源透露，北韓派一萬名兵力赴俄的計畫，預計在十二月底前完成。

紐約時報及美國「外交政策」雜誌分析，北韓特種部隊可能協助俄軍突破烏軍在頓內次克的防線，俄國也可能部署朝軍阻擋烏軍入侵庫斯克附近的俄國本土，朝軍最快可能十一月就開赴俄烏戰爭前線。這在政治上完全符合俄朝六月簽署的全面戰略夥伴關係條約，即雙邊的共同防禦條約。就在廿四日，俄國國會下議院國家杜馬也批准該條約。

南韓國防官員指，光自去年八月起，北韓已運交逾一點三萬個裝有火砲、反戰車火箭與短程彈道飛彈的貨櫃到俄國，並派技術人員和軍官協助俄國操作北韓武器。

北韓擁兵一二○萬，但一九五○至五三年韓戰後即未參與重大衝突，此次派兵赴俄象徵其首次介入海外戰事。

南韓官員認為，作為回報，北韓將持續獲得俄國石油，惟尚不清楚俄方是否會幫朝方克服其研發核武與飛彈計畫的技術瓶頸。二○○六年十月以來，北韓已六度核試並試射多枚洲際彈道飛彈，但其技術顯然仍有進步空間。