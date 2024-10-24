打敗俄羅斯是「虛幻的算計」？ 普亭嗆：這些不了解歷史的人

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普亭周四（10月24日）警告不要進行「虛幻」的嘗試，試圖在戰場上打敗俄羅斯。

普亭在俄羅斯喀山召開的金磚國家峰會最後一天發表講話。普亭表示，俄羅斯的對手「毫不掩飾他們想讓我們國家遭受戰略失敗的目標」。

普亭稱，「我可以直截了當地說，這些都是虛幻的算計，只有那些不了解俄羅斯歷史的人才會產生這種想法。」

就在普亭發表講話前不久，俄羅斯下議院投票通過了一項與北韓的防御協議。此前有報導稱，北韓向俄羅斯派遣了數千名士兵進行訓練，並可能部署到烏克蘭戰場。西方認為，北韓已經在向莫斯科提供武器，用於其在烏克蘭的侵略。

在會議上，中國國家主席習近平也警告說，世界面臨「嚴峻挑戰」，並表示希望金磚國家能夠成為「做維護和平的穩定力量」。

習近平說：「我們要繼續推動加薩地帶全面停火，重啟『兩國方案』，並阻止戰火在黎巴嫩蔓延，不能再讓巴勒斯坦、黎巴嫩生靈塗炭。」

伊朗總統裴澤斯基安在聯合國秘書長古特雷斯在場旁聽時抨擊了聯合國安理會的作用，稱國際組織「缺乏解決這場危機的必要效率」。

普亭表示，中東正處於「全面戰爭的邊緣」。

烏克蘭抨擊古特雷斯會見「罪犯普亭」

古特雷斯多次批評莫斯科對烏克蘭的軍事進攻，稱其為世界樹立了「危險的先例」。他和普亭上一次見面是在俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭前幾周。

古特雷斯一直參與雙方的和平努力，幫助促成了一項協議，使基輔能夠在2022年從其港口安全出口糧食。

聯合國發言人哈克（Farhan Haq）表示，古特雷斯將利用與普亭的會晤「重申他對烏克蘭戰爭的公開立場」。哈克表示，這位聯合國領導人準備提供調解服務，但在等待「條件成熟」的時機。

烏克蘭強烈批評古特雷斯與普亭會面的決定，其外交部抨擊他準備會見「罪犯普亭」。

普亭要求烏克蘭在南部和東部割讓領土，作為停火的前提條件，基輔稱這一提議「荒謬」。

金磚盟友呼籲結束「烏克蘭衝突」

普亭面臨來自其金磚國家盟友要求結束「烏克蘭衝突」的呼聲。

印度總理莫迪曾經嘗試在莫斯科和基輔之間調解。他在周二表示，他希望通過「和平」解決衝突。莫迪說：「我們完全支持迅速恢復和平與穩定的努力。」

自普亭展開侵略以來，印度一直在「騎牆」，一方面承諾為基輔提供人道主義支持，另一方面避免明確譴責莫斯科的行動。

南非總統拉瑪佛沙也敦促結束衝突。

（法新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】