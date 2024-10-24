快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸陷兩難？北韓疑派兵赴俄參戰 學者分析：恐為北京帶來更大風險

中央社／ 台北24日電
俄羅斯總統普亭（右）和北韓領袖金正恩（左），去年（2023）9月在俄國齊爾考夫斯基市外的東方太空發射場會談時握手。圖／美聯社
俄羅斯總統普亭（右）和北韓領袖金正恩（左），去年（2023）9月在俄國齊爾考夫斯基市外的東方太空發射場會談時握手。圖／美聯社

北韓派兵前往俄羅斯，讓中國陷入兩難。分析認為，北韓若加入俄烏戰爭，會為中國帶來更大風險，但北京可能不知道如何遏制北韓幫助俄羅斯。

美國國家安全會議（US National Security Council）發言人柯比（John Kirby）23日告訴媒體，美方評估北韓至少派出3000名士兵移師俄國東部，目前正在受訓當中。

美國之音（VOA）中文網今天引述上海學者沈丁立說，若北韓確實參戰，且派遣戰鬥部隊直接加入俄烏戰事，可能迫使北約考慮介入俄烏衝突。對中國而言，北韓參戰可能帶來更大的風險，因為根據「中朝（北韓）友好合作互助條約」，中國可能被迫出兵協防北韓，而被捲入戰端。

香港浸會大學榮休教授高敬文則認為，北韓即使參戰，也可能是秘密進行，中國在這問題上的立場仍將維持表面上的中立姿態。

紐約時報23日的報導引述分析人士說，中國領導層可能擔心的另一個問題是，俄羅斯向北韓提供軍事技術，作為北韓出兵的回報。這可能會讓北韓更大膽地對南韓和日本採取更激進的行動，與此同時，也會削弱北京對這個封閉國家施加影響的能力，儘管北韓在貿易和援助方面依賴中國。

報導說，中國現在陷入了兩難境地。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，在西方孤立俄羅斯的同時，中國加深了與莫斯科的貿易和外交關係。美國喬治城大學政府與國際事務教授、華盛頓戰略與國際研究中心學者車維德（Victor Cha）說，雖然中國間接支持俄羅斯在戰爭中的努力，「但他們不會對朝鮮的事感到滿意」，因為無論是從短期還是長期來看，這對他們都沒有好處。

車維德認為，北京可能不知道如何遏制北韓幫助克里姆林宮。

但美國方面認為，中國可以透過停止對俄羅斯的支持來幫助結束這場戰爭，包括停止提供軍民兩用技術——可用於民用產品或武器的微晶片、化學品或無人機等各種物品——以及停止大量購買俄羅斯石油。

俄烏戰爭 俄羅斯 北京 烏克蘭

延伸閱讀

美防長：北韓若與俄羅斯共同作戰 將影響歐洲印太

美國、北約皆證實「北韓向俄羅斯派兵 」 警告將淪烏軍合法目標

北韓士兵在俄羅斯做什麼？德國外交部召見北韓代辦

北韓增派1500士兵赴俄預計年底前達萬人 傳是精銳「暴風軍團」

相關新聞

美：北韓若援俄 將成烏攻擊目標

白宮國安會發言人柯比廿三日證實，北韓（下稱朝）本月已派至少三千名官兵到俄羅斯遠東地區。白宮和美國國防部長奧斯丁均公開表示...

北韓派兵赴俄 普亭未否認、烏克蘭稱已抵俄烏邊境州

烏克蘭今天表示，北韓部隊已抵達俄羅斯邊境庫斯克州的「戰鬥區」，數個月來俄軍一直在當地努力擊退烏軍。俄羅斯總統普亭也未否認...

紐時：北韓派兵赴俄 考驗朝中關係

紐約時報廿四日報導，北韓（下稱朝）派兵赴俄參加對烏作戰的決定，對朝中關係帶來空前考驗。

打敗俄羅斯是「虛幻的算計」？ 普亭嗆：這些不了解歷史的人

俄羅斯總統普亭周四（10月24日）警告不要進行「虛幻」的嘗試，試圖在戰場上打敗俄羅斯。

不滿挑釁行為...若北韓派兵助俄攻烏 南韓總統：首爾將更靈活援基輔

韓聯社報導，南韓曾堅持不對烏克蘭直接提供殺傷性武器的大原則，但總統尹錫悅今天說，若北韓派特種兵援助俄羅斯攻打烏克蘭，首爾...

北韓擬派兵助俄羅斯攻打烏克蘭 南韓發聲：不會坐視不管

南韓總統尹錫悅今天表示，針對北韓調派數以千計的士兵助俄羅斯攻打烏克蘭，南韓將不會坐視不管，並抨擊北韓此舉分明挑釁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。