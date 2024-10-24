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促結束「熱戰」第一步 澤倫斯基籲烏俄互不打能源糧食施設

中央社／ 基輔23日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基這週告訴媒體，烏、俄雙方有必要先達成互不攻擊彼此重要民間能源和糧食基礎設施，好作為結束「熱戰」階段的第一步。

歐洲政治新聞網Politico.eu報導，澤倫斯基拋出俄烏互不攻擊基礎民生設施是他尋求停戰努力的一環。日前他前往華府與歐洲兜售烏方的勝利計畫，內容包含邀請烏克蘭加入北約、加快武器供應、不限制烏克蘭打擊俄國境內目標、在烏克蘭領土部署非核的戰略嚇阻力量遏制俄國等。

然而結束風塵僕僕的美、歐行程後，澤倫斯基既沒拿到加入北約邀請函，也沒能讓西方鬆綁長程武器使用限制，迫使他得另尋別的辦法。

Politico.eu認為，澤倫斯基的想法是讓俄國總統普亭明白「戰事進入第3年俄方仍贏不下來，開啟對話才是正途」。

面露倦容的澤倫斯基在總統辦公室一間會議廳告訴媒體，第一步是減少最危險的攻擊形式。他提出烏俄應先達成互不攻擊對方能源設施的協議。之前俄國頻繁空襲烏克蘭發電廠，烏方則打擊俄國邊境地區的變電所，以及俄方煉油廠和油庫。

澤倫斯基說：「換句話說，就是我們不打他們的能源，對方也不打我們的，這樣做能促成熱戰階段結束嗎？我認為可行。因為（互打能源設施）是戰事裡其中一個對雙方而言都很危險的事。」俄國加大對發電廠和輸電設施的攻擊，烏克蘭就得面臨難熬的寒冬。

停止攻擊能源設施，是烏克蘭自今年6月瑞士和峰會以來始終在推動的降溫舉措之一。澤倫斯基認為若能在國際夥伴促成下達成互不攻擊能源基礎設施，戰事就能走向降溫。

糧食安全方面，雖然烏克蘭讓俄國黑海艦隊癱瘓三分之一，確保運糧船能進入烏克蘭港口，但近期俄國又開始幾乎天天轟炸相關港口、攻擊貨輪造成船員受傷。

澤倫斯基說：「歸根究底還是外交。我相信任何談判都將代表戰爭進入另一階段。這雖不意味彼此戰事攻防告終，但無論如何，當採取外交途徑時，戰爭的熱戰階段就會結束。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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