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美防長：北韓若與俄羅斯共同作戰 將影響歐洲印太

中央社／ 華盛頓23日專電
美國國防部長奧斯丁。路透
美國國防部長奧斯丁。路透

美國證實北韓軍隊進入俄羅斯，美國國防部長奧斯汀今天指出，如果他們加入俄羅斯軍隊與烏克蘭作戰，「這將是非常嚴重的問題」，此舉不只影響歐洲，也將影響印太地區。

根據美國國防部今天發布新聞稿，奧斯汀（Lloyd Austin）在羅馬指出，證據顯示，北韓軍隊已進入俄羅斯，他們具體在做什麼，還有待觀察、釐清。

奧斯汀指出，美國正在了解北韓軍隊出現在俄羅斯的原因，如果是「共同參戰者」，如果他們的目的是代表俄羅斯參與這場戰爭，「那這將是一個非常、非常嚴重的問題。」此舉的影響將不僅限於歐洲，也會波及印太地區。

北韓是少數支持俄羅斯入侵烏克蘭的國家。奧斯汀說，北韓已經向俄羅斯運送武器和彈藥，「而派遣軍隊則是進一步的行動。」

美國官員近日表示，俄羅斯自2022年初入侵烏克蘭至今，已損失超過30萬名軍人。奧斯汀說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）面臨的困境可能比多數人認為的嚴峻，他先向北韓、也向伊朗求援，現在似乎需要更多人力支援。

奧斯汀近期先赴布魯塞爾出席北大西洋公約組織（NATO）國防部長會議，再到羅馬參加七大工業國集團（G7）國防部長會議，並赴烏克蘭公布美國提供烏克蘭價值4億美元（約新台幣128億元）的軍援，再返回羅馬與教宗方濟各會面。

美國國防部新聞稿指出，奧斯汀說，教宗非常關注烏克蘭和中東的衝突，擔憂這些地區的人道問題，希望衝突降級，達成停火協議。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 烏克蘭

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