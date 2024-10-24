美防長：北韓已派兵援俄 對歐、亞後續影響大

美國國防部長奧斯丁廿三日證實，北韓已派軍赴俄羅斯參加烏克蘭戰爭，是俄國作戰行動的重大轉變。他說，北韓軍隊出現是「非常嚴重」的升級，將在歐洲、亞洲產生後續影響。

對於北韓軍隊目前正在做甚麼，奧斯丁稱「有待觀察」，他也沒有提到已派赴或即將派往俄國的具體人數。美國官員則估計人數約兩千五百人。

美國情報官員也稱準備公布包括衛星照在內的大量情報，情資顯示軍艦由北韓駛向俄國東部海參崴訓練區與更北的領土；不過，北韓軍隊尚未抵達烏克蘭。

儘管如此，研究俄國與北韓的專家皆視北韓派遣援軍為重要分水嶺。美國官員估計，俄國在烏克蘭戰場傷亡人數已逾六十萬人，俄國總統普亭亟欲避免刺激國內對龐大傷亡數的不滿，並尋求外國傭兵部隊伸出援手。

對北韓領導人金正恩而言，參加烏克蘭戰爭可走出地緣政治孤立。幾十年來，北韓頭一次握有強權想要的牌。專家分析，金正恩的長期計畫可能是改進洲際彈道飛彈射程。美情報機構也認為，北韓急於證明其核武庫能打擊美國城市。

曾經在布希政府的國安會任職，現為華府智庫戰略暨國際研究中心研究員的車維德指出，「如果北韓官兵為普亭戰死，當金正恩提出要求時，普亭將會滿足他的需求」。

烏克蘭總統澤倫斯基廿一日在記者會上表示，北韓的出現意味普亭避免動員激起民怨，「不願國民遭動員的情緒與日俱增，加上北韓出兵，這表明戰爭已影響俄國社會」。