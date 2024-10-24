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美防長：北韓已派兵援俄 對歐、亞後續影響大

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
有照片顯示俄羅斯和北韓國旗於烏克蘭東部頓涅茨克一個礦場附近並列飄揚。（取自Telegram）
有照片顯示俄羅斯和北韓國旗於烏克蘭東部頓涅茨克一個礦場附近並列飄揚。（取自Telegram）

美國國防部長奧斯丁廿三日證實，北韓已派軍赴俄羅斯參加烏克蘭戰爭，是俄國作戰行動的重大轉變。他說，北韓軍隊出現是「非常嚴重」的升級，將在歐洲、亞洲產生後續影響。

對於北韓軍隊目前正在做甚麼，奧斯丁稱「有待觀察」，他也沒有提到已派赴或即將派往俄國的具體人數。美國官員則估計人數約兩千五百人。

美國情報官員也稱準備公布包括衛星照在內的大量情報，情資顯示軍艦由北韓駛向俄國東部海參崴訓練區與更北的領土；不過，北韓軍隊尚未抵達烏克蘭。

儘管如此，研究俄國與北韓的專家皆視北韓派遣援軍為重要分水嶺。美國官員估計，俄國在烏克蘭戰場傷亡人數已逾六十萬人，俄國總統普亭亟欲避免刺激國內對龐大傷亡數的不滿，並尋求外國傭兵部隊伸出援手。

對北韓領導人金正恩而言，參加烏克蘭戰爭可走出地緣政治孤立。幾十年來，北韓頭一次握有強權想要的牌。專家分析，金正恩的長期計畫可能是改進洲際彈道飛彈射程。美情報機構也認為，北韓急於證明其核武庫能打擊美國城市。

曾經在布希政府的國安會任職，現為華府智庫戰略暨國際研究中心研究員的車維德指出，「如果北韓官兵為普亭戰死，當金正恩提出要求時，普亭將會滿足他的需求」。

烏克蘭總統澤倫斯基廿一日在記者會上表示，北韓的出現意味普亭避免動員激起民怨，「不願國民遭動員的情緒與日俱增，加上北韓出兵，這表明戰爭已影響俄國社會」。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 烏克蘭

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