北約、美防長證實北韓派兵至俄國 是否赴烏作戰仍不明

北大西洋公約組織（NATO）發言人今天表示，北約成員國已掌握北韓派遣部隊到俄羅斯的證據。美國國防部長奧斯汀也說有相關證據，但目前還不清楚部署目的。

法新社報導，北約發言人達克拉雅（FarahDakhlallah）在聲明中表示：「盟邦握有朝鮮民主主義人民共和國 （北韓正式國名）調遣部隊到俄羅斯的證據，相關證據已經過確認。」

「如果這些部隊預定前往烏克蘭作戰，將代表北韓給予俄羅斯非法戰爭的支持明顯升級，也是俄國在前線損失慘重的又一個跡象。」

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）今天也指出，有證據顯示北韓部隊在俄羅斯，但他們在那裡做什麼還有待觀察。

奧斯汀在羅馬告訴記者：「有證據顯示朝鮮民主主義人民共和國部隊在俄羅斯。他們在那裡究竟在做什麼？這有待觀察。這是我們得搞清楚的問題。」

南韓情治單位之前已表示，北韓派兵前去協助俄國盟友跟烏克蘭作戰。這是美國政府首度證實南韓方面的警告。

一名美國政府高官今天匿名指出，「數以千計的」北韓軍人正在俄羅斯準備受訓，但美方不知道他們的任務為何，以及是否會去烏克蘭作戰。

南韓國家情報院今天則告訴南韓國會議員，北韓已增派1500名士兵至俄羅斯，並預計於12月底前在俄國部署1萬名軍人，這些人在俄受訓後可能將在俄烏戰爭中和烏克蘭作戰。