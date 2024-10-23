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北韓派兵烏克蘭援俄 芬蘭總統：凸顯莫斯科絕望程度

中央社／ 柏林22日綜合外電報導
芬蘭總統史塔布。 路透社
芬蘭總統史塔布。 路透社

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）今天告訴路透社，北韓派兵烏克蘭援助俄羅斯，凸顯莫斯科全面入侵烏克蘭2年半來的絕望程度。

烏克蘭和南韓官員雙雙指控北韓派兵協助俄羅斯在烏克蘭作戰，預估人數約數千人。

南韓情治單位上週表示，北韓已將1500名特種部隊士兵送往俄羅斯遠東地區接受訓練並在當地軍事基地適應，之後可能將部署到烏克蘭戰爭中作戰。

克里姆林宮謝絕回答北韓是否派遣士兵在烏克蘭作戰。

史塔布在訪問柏林之際表示：「我們只看到俄羅斯有多絕望，俄羅斯在全球的盟友不多，它依賴伊朗提供武器，北韓派出士兵。情況還能多糟？」

史塔布表示，北韓軍隊的部署可能造成衝突升級。

芬蘭去年加入北大西洋公約組織（NATO），標誌著該國自俄羅斯入侵烏克蘭後國家政策的轉變。芬蘭和俄羅斯兩國的邊界綿延長達1340公里。

史塔布將於10月28日至31日前往大陸進行國是訪問，他將告訴大陸國家主席習近平，沒有烏克蘭的參與就不會有和平協議。

他將呼籲大陸，無論以什麼樣的形式，都不要協助俄羅斯，特別是不要提供可作為武器的軍民兩用原料和商品。

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