英國示警俄羅斯擴大攻擊黑海 加速威脅全球穩定
英國首相府今天晚間表示，根據英國情資，俄羅斯對風險的容忍度上升、願意採取更冒進的行動，最新例證包括擴大攻擊烏克蘭黑海港口基礎設施，阻礙糧食和人道援助運往巴勒斯坦及其他國家地區。
根據英國國防部情資，5日至14日期間，至少有4艘商船遭俄羅斯彈藥擊中，且從俄方事後釋出的資訊及商船屬性研判，其中2艘是俄方蓄意打擊的目標，包括聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）運送葵花油赴巴勒斯坦的貨櫃船。
現在正是烏克蘭農收季節。英國首相府指出，儘管遭遇戰爭，烏克蘭依然名列全球主要農產品來源。烏克蘭也是中國的第2大玉米供應源。
首相施凱爾（Keir Starmer）發表聲明提到，俄羅斯對黑海港口的無差別攻擊凸顯總統蒲亭（VladimirPutin）願賭上全球糧食安全，只為逼迫烏克蘭屈從。蒲亭這麼做也傷害數以百萬計在亞洲、非洲及中東等地的弱勢民眾。
施凱爾並稱莫斯科被迫向北韓求援、要求北韓為烏克蘭戰場提供部隊是「丟臉」、「絕望」之舉。
英國首相府另指出，俄羅斯今年持續野蠻、無差別地攻擊烏克蘭民用基礎設施，包括能源設施和醫院，意圖讓烏克蘭民眾在寒冬難以度日。
首相府援引開源情資表示，自2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，俄羅斯已對烏克蘭醫療照護體系發動1522起攻擊，造成234名工作人員死亡。
同時，金磚國家（BRICS）峰會22至24日在俄羅斯喀山（Kazan）舉行，有超過20名各國領導人與會，包括中國國家主席習近平、以及美國積極拉攏的印度總理莫迪（Narendra Modi）。
巴西、俄羅斯、印度及中國於2006年組成BRIC，並在2010年南非加入後，成為BRICS。這個中、俄主導的鬆散集團標榜挑戰歐美已開發國家主導的國際秩序。
埃及、衣索比亞、伊朗及阿拉伯聯合大公國今年正式加入。另有土耳其、白俄羅斯、亞塞拜然、古巴、孟加拉、緬甸、玻利維亞、敘利亞、奈及利亞、斯里蘭卡等歐、亞、非、美洲國家於近2年申請加入。
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