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聯合國估計：俄羅斯全面入侵後 烏克蘭人口銳減800萬

中央社／ 日內瓦22日綜合外電報導
聯合國今天表示，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，導致烏國大量人口外移及出生率暴跌，迄今人口已減少800萬。 美聯社
聯合國今天表示，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，導致烏國大量人口外移及出生率暴跌，迄今人口已減少800萬。 美聯社

聯合國今天表示，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，導致烏國大量人口外移及出生率暴跌，迄今人口已減少800萬；自2014年克里米亞遭併吞以來，烏國人口估計已縮減1000萬。

法新社報導，聯合國人口基金（UNFPA）東歐暨中亞地區主任包爾（Florence Bauer）在發給媒體的文件中表示：「整體而言，自2014年以來，烏克蘭人口估計少了1000萬。自2022年（俄羅斯）全面入侵（烏克蘭）以來，烏國人口估計已減少800萬。」

UNFPA指出，根據烏克蘭全國統計辦公室數據，2014年烏國約有4500萬人口。同年2月俄羅斯首度入侵烏國，隨即占領並併吞克里米亞半島（Crimean Peninsula）。

UNFPA還表示，綜合該機構及政府官方數據，2022年2月俄國全面入侵烏國之前，該國人口已減至4300萬，如今又進一步驟減到只剩3500萬。

與此同時，烏國官員表示，俄軍今天發動無人機及火砲攻擊，在烏國東北蘇米州（Sumy Oblast）及烏東頓內茨克州（Donetsk Oblast）造成5死，罹難者包括1名孩童。

另一方面，俄羅斯當局扶植的1名官員指出，烏國無人機今天攻擊俄國控制的札波羅熱州（Zaporizhzhia）安赫德市（Energodar），導致1人喪生。該市是歐洲最大核電廠所在地。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 聯合國

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