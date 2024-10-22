籲北韓立即撤兵 南韓：不排除援烏克蘭「攻擊用」殺傷性武器

南韓政府今天就北韓派兵援俄一事，公開呼籲平壤當局立即撤兵，並表示會依北韓與俄羅斯軍事合作狀況，逐步提升支援烏克蘭強度，不排除提供「攻擊性武器」。

南韓政府今天在國家安保室室長申源湜主持下緊急召開國家安全會議（NSC），會後由國家安保室第一次長金泰孝舉行記者會說明相關立場。

金泰孝轉述，南韓政府要求北韓立刻撤兵，也不會坐視北韓與俄羅斯持續目前的軍事勾結，將與國際社會合作果斷應對。對於北韓派兵協助俄羅斯在烏克蘭戰事，南韓政府也會持續追蹤兩國之間相關的軍事合作，並視狀況採取階段性應對措施，其中可能包括支援烏克蘭「攻擊用」殺傷性武器。

金泰孝指出，北韓與俄羅斯的軍事合作對南韓安保造成嚴重威脅，當局會針對各種可能情況預先做好相應準備。

韓聯社引述匿名與會官員說法，譴責北韓不止支援俄羅斯大量軍武，甚至派兵參戰，對國際社會造成重大威脅，也明顯違反禁止一切與北韓軍事合作的聯合國安理會決議。

北韓一直以來無視國內民生與人權問題，執意強化核武、飛彈等軍力，現在甚至強迫北韓青年前往名不正言不順的戰場上送死，也遭批為「無異於犯罪集團的行為」。南韓政府表示，將持續推動「815統一主義（doctrine）」，保障北韓人民的自由與人權，創造和平繁榮的朝鮮半島。

官員表示，南韓政府也會盡一切努力，讓北韓國內人民了解金正恩政府實際上如何濫用、壓榨人民。北韓並未承認向俄羅斯提供軍事援助，對內官媒自然也未報導相關消息。

至於北韓主張與俄羅斯的軍事合作屬於合法主權、自衛權，官員批評，與國際法衝突、違反聯合國安理會決議的行為不應被視為主權行為，「北韓意圖藉由援兵取得核飛彈強化、高級軍事技術與傳統武器現代化等好處」，對南韓安保都是致命威脅。