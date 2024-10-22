快訊

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

NBA／詹姆斯公開挺毒販、捲吹牛老爹醜聞 遭大批球迷出征

聽新聞
0:00 / 0:00

北韓派兵參戰惹議！傳南韓考慮派人去烏克蘭監視

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳南韓正考慮派人前往烏克蘭，監視駐紮於當地的北韓軍隊動向。歐新社
傳南韓正考慮派人前往烏克蘭，監視駐紮於當地的北韓軍隊動向。歐新社

烏克蘭南韓近期都分別接獲情報指，北韓派兵協助俄羅斯對烏克蘭作戰。南韓政府消息人士22日透露，南韓正考慮派遣人員前往烏克蘭，監視駐紮於當地的北韓軍隊動向。

南韓國情院上周表示，北韓已決定派遣1萬2000名士兵支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，其中約1500名特種部隊被部署到俄羅斯遠東地區。

韓聯社引述南韓政府消息人士報導，政府有可能派遣人員前往烏克蘭，監視被派往當地支持俄羅斯的北韓特種部隊的戰術和作戰能力。若真要派人前往，小組成員預計是來自情報部門的軍事人員，能分析北韓戰術或參與審訊遭俘虜的北韓人。

南韓政府也正考慮向烏克蘭提供武器支持，政策可能轉向為不直接提供致命援助。消息人士指出，「在觀察朝俄軍事合作跡象的同時，將逐步採取應對措施」，並指將優先考慮防禦武器，而非致命武器，即使提供致命援助，也會首要考慮間接提供的方式。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 南韓 烏克蘭

延伸閱讀

照片曝光！俄國、北韓國旗在烏東並列飄揚 北韓稱派兵純屬謠言

北約示警：北韓若派兵烏克蘭援俄 將使局勢嚴重升級

北韓援俄參戰惹議！南韓今召見俄大使「表達遺憾」

北韓兵打烏克蘭曝俄軍弱點！北約議會主席直言：兵力耗盡

相關新聞

籲北韓立即撤兵 南韓：不排除援烏克蘭「攻擊用」殺傷性武器

南韓政府今天就北韓派兵援俄一事，公開呼籲平壤當局立即撤兵，並表示會依北韓與俄羅斯軍事合作狀況，逐步提升支援烏克蘭強度，不...

北韓派兵參戰惹議！傳南韓考慮派人去烏克蘭監視

烏克蘭和南韓近期都分別接獲情報指，北韓派兵協助俄羅斯對烏克蘭作戰。南韓政府消息人士22日透露，南韓正考慮派遣人員前往烏克...

聯合國秘書長將訪俄會普亭！烏克蘭跳腳：竟接受戰犯邀約

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭將在24日會見聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），討論烏克蘭衝突，這...

照片曝光！俄國、北韓國旗在烏東並列飄揚 北韓稱派兵純屬謠言

烏克蘭和南韓近期都分別接獲情報指，北韓派兵協助俄羅斯對烏克蘭作戰。一個親俄的Telegram帳號發布照片，聲稱在烏克蘭東...

波蘭未獲邀討論烏克蘭戰爭會議 引發輿論抨擊

根據波蘭筆記（Note From Poland）報導，美國、英國、法國和德國18日在柏林舉行會議，討論如何支援烏克蘭對抗...

美防長訪烏克蘭宣布4億美元軍援 供裝甲車及彈藥

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天於訪問基輔期間，公布向烏克蘭提供一筆價值4億美元軍援的細節，並矢言繼續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。