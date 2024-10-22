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北韓派兵參戰惹議！傳南韓考慮派人去烏克蘭監視
烏克蘭和南韓近期都分別接獲情報指，北韓派兵協助俄羅斯對烏克蘭作戰。南韓政府消息人士22日透露，南韓正考慮派遣人員前往烏克蘭，監視駐紮於當地的北韓軍隊動向。
南韓國情院上周表示，北韓已決定派遣1萬2000名士兵支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，其中約1500名特種部隊被部署到俄羅斯遠東地區。
韓聯社引述南韓政府消息人士報導，政府有可能派遣人員前往烏克蘭，監視被派往當地支持俄羅斯的北韓特種部隊的戰術和作戰能力。若真要派人前往，小組成員預計是來自情報部門的軍事人員，能分析北韓戰術或參與審訊遭俘虜的北韓人。
南韓政府也正考慮向烏克蘭提供武器支持，政策可能轉向為不直接提供致命援助。消息人士指出，「在觀察朝俄軍事合作跡象的同時，將逐步採取應對措施」，並指將優先考慮防禦武器，而非致命武器，即使提供致命援助，也會首要考慮間接提供的方式。
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