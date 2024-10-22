聯合國秘書長將訪俄會普亭！烏克蘭跳腳：竟接受戰犯邀約

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭將在24日會見聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），討論烏克蘭衝突，這是古特雷斯2年多來首度訪問俄羅斯。聯合國未立即證實這場會面，烏克蘭強烈批評古特雷斯與普亭會面的決定。

衛報、法新社報導，這場會議將在俄羅斯中部城市喀山（Kazan）召開的金磚國家峰會場邊舉行。莫斯科希望利用這場峰會，展示西方因為烏克蘭戰爭而孤立俄羅斯的嘗試已經失敗。

克里姆林宮指出：「除了聯合國的活動之外，他們預計將談及國際議程的時下議題，包含中東危機和烏克蘭情勢。」

古特雷斯副發言人哈克（Farhan Haq）在紐約的一場記者會上，被問到古特雷斯本周稍晚是否將前往喀山時，哈克告訴記者：「有關他未來的旅行將在稍晚公布。」

古特雷斯此前多次批評莫斯科對烏克蘭發動軍事攻擊，並表示這為全世界立下了「危險先例」，但烏克蘭外交部說，現在與普亭會面「不會推進和平事業」，並「損害了聯合國的聲譽」。

烏克蘭外交部在X上發文指出：「聯合國秘書長拒絕烏克蘭的邀請，沒有參加在瑞士舉行的首屆全球和平高峰會。但他卻接受了戰犯普亭前往喀山的邀約。」