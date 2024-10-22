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照片曝光！俄國、北韓國旗在烏東並列飄揚 北韓稱派兵純屬謠言

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
有照片顯示俄羅斯和北韓國旗於烏克蘭東部頓涅茨克一個礦場附近並列飄揚。取自Telegram（@rvvoenkor_bot）
有照片顯示俄羅斯和北韓國旗於烏克蘭東部頓涅茨克一個礦場附近並列飄揚。取自Telegram（@rvvoenkor_bot）

烏克蘭南韓近期都分別接獲情報指，北韓派兵協助俄羅斯對烏克蘭作戰。一個親俄的Telegram帳號發布照片，聲稱在烏克蘭東部頓涅茨克一個礦場附近，捕捉到俄羅斯和北韓國旗並列的畫面。

韓聯社報導，一位Telegram帳號名叫@rvvoenkor_bot的部落客21日分享照片顯示，俄羅斯和北韓國旗在烏克蘭東部頓涅茨克一個礦場附近升起，據信該礦場是北韓士兵駐紮的可能據點之一。

南韓國情院上周表示，北韓已決定派遣1萬2000名士兵支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，其中約1500名特種部隊被部署到俄羅斯遠東地區。

對此，北韓常駐聯合國特使21日在一個委員會上，指有關北韓派兵協助俄羅斯的說法是毫無根據的謠言，損害主權國家之間合法友好的合作關係，抹黑北韓形象，不值得評論。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則表示，烏克蘭在戰場上遭受明顯失敗，正試圖把北約拉入與俄羅斯的直接衝突中。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 南韓 烏克蘭

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