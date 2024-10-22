照片曝光！俄國、北韓國旗在烏東並列飄揚 北韓稱派兵純屬謠言

烏克蘭和南韓近期都分別接獲情報指，北韓派兵協助俄羅斯對烏克蘭作戰。一個親俄的Telegram帳號發布照片，聲稱在烏克蘭東部頓涅茨克一個礦場附近，捕捉到俄羅斯和北韓國旗並列的畫面。

韓聯社報導，一位Telegram帳號名叫@rvvoenkor_bot的部落客21日分享照片顯示，俄羅斯和北韓國旗在烏克蘭東部頓涅茨克一個礦場附近升起，據信該礦場是北韓士兵駐紮的可能據點之一。

南韓國情院上周表示，北韓已決定派遣1萬2000名士兵支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，其中約1500名特種部隊被部署到俄羅斯遠東地區。

對此，北韓常駐聯合國特使21日在一個委員會上，指有關北韓派兵協助俄羅斯的說法是毫無根據的謠言，損害主權國家之間合法友好的合作關係，抹黑北韓形象，不值得評論。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則表示，烏克蘭在戰場上遭受明顯失敗，正試圖把北約拉入與俄羅斯的直接衝突中。